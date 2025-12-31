Enrique Cerezo pone fecha a su adiós a la presidencia del Atlético de Madrid: "Dentro de tres o cuatro..."

Lo que era un secreto a voces ahora se confirma. La entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital como máximo accionista del Atlético de Madrid, anunciada en noviembre pero que se hará efectiva en el primer trimestre de 2026, provocará cambios en la dirección del club. El preisdente rojiblanco, Enrique Cerezo, y el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, dejarán su cargo tras décadas en el mismo en un plazo de tres o cuatro años.

"Dejamos de ser presidentes y nos vamos, tranquilamente, ya después de cuarenta y tantos años, yo creo que ya está bien", ha afirmado el propio Cerezo en una entrevista a la Cadena COPE.

Preguntado por el nuevo inversor, el actual presidente del Atlético lo ha alabado frente a otros fondos que ya han destrozado otros clubes y lo ha comparado con otras grandes empresas que dirijen equipos en la Premier League, la liga más saneada actualmente: "Va a ser de muy larga duración", ha dicho sobre la futura relación Apollo-Atlético.

En cuanto a la posible llegada o paralización de fichajes, Cerezo ha apostado por mantener la estabilidad de los últimos años, sin cambios bruscos, y ha puesto fecha a su adiós a la presidencia del club: "Tenemos un mandato que cumplir durante los próximos tres o cuatro años, y realmente creo que vamos a seguir en la misma línea, que nos ha ido muy bien", ha añadido.