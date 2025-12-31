BALANCE DE 2025
El Consorcio de Transportes de Madrid incrementa un 16% los planes de movilidad para garantizar desplazamientos en transporte público
En total, ha aprobado 140 dispositivos especiales como el refuerzo de servicios y personal, la puesta en marcha de lanzaderas especiales de autobús o la ampliación de horarios
EP
El Consorcio Regional de Transportes (CRTM), dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha incrementado en 2025 un 16% los planes para garantizar la movilidad de los usuarios de transporte público.
En total, ha aprobado 140 dispositivos especiales, frente a los 121 de 2024. Estas actuaciones incluyen el refuerzo de servicios y personal, la puesta en marcha de lanzaderas especiales de autobús, la ampliación de horarios --incluidos los servicios nocturnos-- y la modificación o desvío de itinerarios habituales, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
Se aplican principalmente para dar respuesta a obras, cortes de tráfico o a la celebración de grandes eventos que generan incrementos puntuales de la demanda. Durante 2025, estos dispositivos han permitido facilitar el uso del transporte público y mejorar la entrada y salida de miles de asistentes a grandes citas culturales, deportivas y de ocio celebradas en la región, como festivales de música, conciertos, carreras populares, celebraciones deportivas o eventos tradicionales como la Cabalgata de Reyes.
Entre los eventos más importantes destacan el Mutua Madrid Open, los actos del Madrid Orgullo (MADO 25), la Feria del Libro y festivales como Mad Cool, Elrow Town o Jardín de las Delicias. A ellos se suman conciertos como los de Gloria Estefan, dentro de la programación de Hispanidad 2025, Ed Sheeran, Iron Maiden o Imagine Dragons. También el final de la Vuelta Ciclista a España o el partido de la NFL celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, el pasado mes de noviembre.
Además, el CRTM ha diseñado planes específicos asociados a las grandes obras que se están realizando en los accesos a la capital y que han provocado el desvío de líneas de autobuses urbanos e interurbanos y el refuerzo del servicio de Metro para garantizar la movilidad de los ciudadanos. Algunas de las más destacadas han sido el soterramiento de la A-5, los trabajos de Madrid Nuevo Norte, la reforma de la carretera M-607, así como la ampliación de la línea 11 del suburbano y los del intercambiador de Conde de Casal.
- Su madre enfermó y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar con 22 años: 'La universidad no me daba de comer y este es nuestro sustento
- La joven de Toledo ingresada en la UCI por tomar unos sobres adelgazantes supera el segundo trasplante de hígado
- La Comunidad de Madrid activa la primera herramienta digital de una Administración para analizar la excelencia empresarial
- La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares adelanta el fin de año con las preuvas solidarias: fecha y horario
- Marineros, soldados, curas... La intrahistoria de 'Un año más', el himno de Mecano que suena cada Nochevieja en la Puerta del Sol
- Cierre de la estación de Sol y suspensión de paradas de trenes en las líneas C-3 y C-4 el 30 y 31 de diciembre
- La calle con soportales más larga de Europa está a media hora de Madrid: así es la Calle Mayor de Alcalá de Henares
- La guerra del Gobierno y Madrid por el Círculo de Bellas Artes: ¿por qué uno sube sus ayudas a 300.000 euros y otro las baja a 12.000?