Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nochevieja en SydneyResumen 2025 en MadridSan Silvestre VallecanaNocheviejaTardeviejaMuseo Nacional de AntropologíaBaliza V16Margharetta
instagramlinkedin

BALANCE DE 2025

El Consorcio de Transportes de Madrid incrementa un 16% los planes de movilidad para garantizar desplazamientos en transporte público

En total, ha aprobado 140 dispositivos especiales como el refuerzo de servicios y personal, la puesta en marcha de lanzaderas especiales de autobús o la ampliación de horarios

Un autobús interurbano de la Comunidad de Madrid.

Un autobús interurbano de la Comunidad de Madrid. / EUROPA PRESS

EP

Madrid

El Consorcio Regional de Transportes (CRTM), dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha incrementado en 2025 un 16% los planes para garantizar la movilidad de los usuarios de transporte público.

En total, ha aprobado 140 dispositivos especiales, frente a los 121 de 2024. Estas actuaciones incluyen el refuerzo de servicios y personal, la puesta en marcha de lanzaderas especiales de autobús, la ampliación de horarios --incluidos los servicios nocturnos-- y la modificación o desvío de itinerarios habituales, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Se aplican principalmente para dar respuesta a obras, cortes de tráfico o a la celebración de grandes eventos que generan incrementos puntuales de la demanda. Durante 2025, estos dispositivos han permitido facilitar el uso del transporte público y mejorar la entrada y salida de miles de asistentes a grandes citas culturales, deportivas y de ocio celebradas en la región, como festivales de música, conciertos, carreras populares, celebraciones deportivas o eventos tradicionales como la Cabalgata de Reyes.

Entre los eventos más importantes destacan el Mutua Madrid Open, los actos del Madrid Orgullo (MADO 25), la Feria del Libro y festivales como Mad Cool, Elrow Town o Jardín de las Delicias. A ellos se suman conciertos como los de Gloria Estefan, dentro de la programación de Hispanidad 2025, Ed Sheeran, Iron Maiden o Imagine Dragons. También el final de la Vuelta Ciclista a España o el partido de la NFL celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, el pasado mes de noviembre.

Noticias relacionadas y más

Además, el CRTM ha diseñado planes específicos asociados a las grandes obras que se están realizando en los accesos a la capital y que han provocado el desvío de líneas de autobuses urbanos e interurbanos y el refuerzo del servicio de Metro para garantizar la movilidad de los ciudadanos. Algunas de las más destacadas han sido el soterramiento de la A-5, los trabajos de Madrid Nuevo Norte, la reforma de la carretera M-607, así como la ampliación de la línea 11 del suburbano y los del intercambiador de Conde de Casal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL