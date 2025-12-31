El Consorcio de Transportes de Madrid incrementa un 16% los planes de movilidad para garantizar desplazamientos en transporte público

El Consorcio Regional de Transportes (CRTM), dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha incrementado en 2025 un 16% los planes para garantizar la movilidad de los usuarios de transporte público.

En total, ha aprobado 140 dispositivos especiales, frente a los 121 de 2024. Estas actuaciones incluyen el refuerzo de servicios y personal, la puesta en marcha de lanzaderas especiales de autobús, la ampliación de horarios --incluidos los servicios nocturnos-- y la modificación o desvío de itinerarios habituales, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Se aplican principalmente para dar respuesta a obras, cortes de tráfico o a la celebración de grandes eventos que generan incrementos puntuales de la demanda. Durante 2025, estos dispositivos han permitido facilitar el uso del transporte público y mejorar la entrada y salida de miles de asistentes a grandes citas culturales, deportivas y de ocio celebradas en la región, como festivales de música, conciertos, carreras populares, celebraciones deportivas o eventos tradicionales como la Cabalgata de Reyes.

Entre los eventos más importantes destacan el Mutua Madrid Open, los actos del Madrid Orgullo (MADO 25), la Feria del Libro y festivales como Mad Cool, Elrow Town o Jardín de las Delicias. A ellos se suman conciertos como los de Gloria Estefan, dentro de la programación de Hispanidad 2025, Ed Sheeran, Iron Maiden o Imagine Dragons. También el final de la Vuelta Ciclista a España o el partido de la NFL celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, el pasado mes de noviembre.

Además, el CRTM ha diseñado planes específicos asociados a las grandes obras que se están realizando en los accesos a la capital y que han provocado el desvío de líneas de autobuses urbanos e interurbanos y el refuerzo del servicio de Metro para garantizar la movilidad de los ciudadanos. Algunas de las más destacadas han sido el soterramiento de la A-5, los trabajos de Madrid Nuevo Norte, la reforma de la carretera M-607, así como la ampliación de la línea 11 del suburbano y los del intercambiador de Conde de Casal.