De La Chalana al Nou Manolín: el eje gastronómico Madrid-Valencia en las facturas de Ábalos

La auditoría forense que ha recibido la dirección del PSOE y que analiza las cuentas del partido durante los años del descontrol concluye que no hubo financiación irregular. Eso sí, el documento está salpicado de facturas y gastos, algunos de ellos, pocos, considerados “excesivos”, y una amplia variedad de restaurantes frecuentados durante el periodo de José Luis Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del partido.

El documento de 108 páginas, al que ha tenido acceso este diario, analiza el funcionamiento de la cuenta de caja en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024, y en concreto los gastos del equipo de Organización, en que estaba José Luis Ábalos de 2017 a 2020, en paralelo a la investigación del Tribunal de Cuentas. El informe pretendía verificar la trazabilidad entre los fondos que entraban y los movimientos bancarios, algo que da por sentado.

El Eje Madrid-Valencia

Con un puesto de trabajo en Madrid y una residencia en Valencia, lo que el informe ha bautizado como “el eje Madrid-Valencia” ocupa una parte importante de la partida de gastos que en esos años se pasaron al partido. Son dos de las ciudades con más presencia, aunque también aparecen facturas emitidas en Vigo, Coruña, Pontevedra, Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Albacete, Burgos, Palma, Santander o Cuenca, muchas en Cuenca, en concreto en restaurantes de la autovía A3 (en Atalaya del Cañavate o El Vasco, en Villarrubio, un clásico), dentro de ese eje Madrid-Valencia. Es lo propio, por otro lado, de un ministro de Transportes, que se mueve por toda España, y con un tren de vida considerable, a tenor de los tickets recogidos en el informe.

Aunque también hay gastos realizados en París, como la factura de un hotel, “especialmente llamativa por su localización”. Eran dos noches para dos personas a nombre de Koldo García. Bélgica o Andorra también aparecen.

Los reembolsos son de todo tipo: repostajes en gasolineras, párkings, peajes, hoteles, aviones o lavados de coche. Pero sobre todo de restaurantes. El informe firmado por un catedrático y un profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid subraya algunos gastos concretos, los que se consideran “suntuarios o excesivos” cuando exceden los 60 euros por comensal y representan entre el 4 y el 25%, según el año, de los 126.858 euros pasados por el departamento de Ábalos durante su etapa como secretario de Organización.

Es un umbral generoso. En esos años abundan las visitas en la Villa y Corte a asadores y marisquerías muy populares, como el Donostiarra o La Chalana. Por lo general, el informe es poco severo y considera la mayoría de los gastos justificados dentro de las funciones, con gastos también vinculados al chófer de Ábalos y a su asesor Koldo García. En pocas ocasiones se detectan gastos notoriamente improcedentes, señala. Y tienen soporte en facturas.

Patacona, Arenas y Patraix

Con el documento en la mano se puede configurar casi una guía gastronómica. En Valencia, el informe incluye facturas de restaurantes de la playa de las Arenas, un asador en la Patacona o un asador cerca de Blasco Ibáñez, Aurora. También aparecen gastos en una pizzería cercana a su domicilio, en un barrio de Valencia; El Gastrónomo, en Primado Reig, y algunas comidas en un restaurante de Patraix, La cocina de Juanry.

Una de las ocasiones en que Ábalos acudió a este restaurante aparece destacada en el informe: “Se ha de hacer constar que resulta muy llamativo el gasto en un restaurante valenciano (9 menús) realizado el día de Navidad”. A los autores del informe les parece que pasar la comida del día de Navidad de 2019 no entraría dentro de lo que se consideran gastos razonables ligados a las tareas de la Secretaría de Organización de un partido político.

Factura de Navidad de 2019. / Levante-EMV

Pocos gastos "suntuarios o excesivos"

Los gastos, según el informe, oscilan en un rango entre 3 euros y 703,95, en el caso de la factura más alta. “Constan facturas que van desde un comensal a un máximo de 15, con un recurrente consumo de menús cerrados en los mismos restaurantes”. Tomando como referencia esos 60 euros por comensal, a partir de lo que se consideraría un gasto “suntuario o excesivo”, “no se aprecia en general que los gastos puedan merecer esta calificación”.

Con todo, los auditores sí consideran difícilmente explicables algunos gastos: “Aparecen dos conceptos de ‘menú infantil’ en una factura de un restaurante de Gavà y en una factura de un restaurante granadino que no parece que se puedan corresponder con las labores propias de la secretaría de organización del PSOE, si bien el importe total por todos estos conceptos es reducido”, concluye. También destacan que, en algunos casos, se pasaban varias facturas de restaurantes fechadas el mismo día. “Podría tratarse de una comida y una cena”, aventuran los auditores.

En los años 2019 y 2020, el informe señala algunos gastos poco justificables. Aunque en la mayoría de facturas el importe está por debajo de lo que considera razonable (60 euros por comensal). Cita una comida en el Nou Manolín, una conocida marisquería de Alicante, donde constan cuatro comensales por 466,36 euros. “Esta factura es particularmente alta (116,59 € por comensal)”, cita el informe. En 2020 volverá a ese restaurante, en otro ágape donde el precio por comensal supera muy ligeramente la cifra de 60. “En cualquier caso, se debe tener en cuenta que estos gastos “extraordinarios” suman 5.431,10 euros, lo que representa un 25% del total de gastos reembolsados en las muestras de la anualidad 2020 (21.886,92 euros)”, concluye el informe.