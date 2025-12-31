El año en que Madrid se apagó 12 horas, aprendió lo que es un "touchdown" y volvió a servir de campo de batalla entre Sánchez y Ayuso

Llegado a su fin 2025, toca hacer repaso de los últimos doce meses en la actualidad madrileña. El año en que durante unas horas de un lunes de abril los madrileños, como la mayoría del resto de españoles, ensayamos a la fuerza cómo sería vivir sin electricidad. El año en que nos cerraron la Línea 6 de Metro para adaptarla a la circulación en el futuro de trenes sin conductor, en el que la NFL llegó por primera vez a España, y lo hizo al estadio Santiago Bernabéu, o en el que los audios filtrados del directivo de un grupo sanitario privado tensaron el debate sobre cómo y quién debe gestionar los hospitales madrileños. Y un año en el que los Gobiernos regional y central siguieron polemizando por viejas y nuevas cuitas.

De las lluvias al apagón

El final del invierno traía en el mes de marzo el mayor fenómeno de lluvias en la Comunidad de Madrid de los últimos 135 años. Entre el 5 de marzo y el 7 de abril, el 112 recibió 350.000 llamadas y los bomberos tuvieron que realizar 500 intervenciones relacionadas con las crecidas y solo en ese mes los embalses de la región recibieron una cantidad de agua equivalente al consumo de toda la Comunidad en un año. La memoria de la dana en Valencia estaba reciente y las tres administraciones, desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital actuaron con diligencia y previsión. La borrasca Martinho, afortunadamente, no dejó víctimas mortales, pero sí estampas insólita de cauces al límite en ríos como el Guadarrama, el Alberche, el Henares, el Jarama o el propio Manzanares, en la capital, que llegó a multiplicar casi por 20 su caudal.

Aunque si ha habido un episodio insólito que hayamos vivido los madrileños este 2025 ha sido el ocurrido el pasado 28 de abril, cuando hacia las doce y media del mediodía la Península, y Madrid con ella, se sumió en un apagón durante horas tras el cero energético registrado en la red. Dejaron de funcionar los semáforos, el Metro, los trenes, las neveras, los ascensores, los terminales para el pago con tarjeta, fallaron las comunicaciones... Infraestructuras críticas como los hospitales pudieron seguir funcionando gracias a equipos electrógenos, se realizaron unas 980 cirugías, algunas menos que en un lunes normal, y se atendieron 8.000 urgencias.

Una mujer usa la linterna de su teléfono móvil para ver los estantes de una tienda en Madrid durante el apagón del 28 de abril. COMERCIO. NEGOCIO. ESTABLECIMIENTO. ESTANTERIAS. ELECTRICIDAD. CORTE DE ENERGIA ELECTRICA. LUZ. CORRIENTE. APAGON HISTORICO. CERO ENERGETICO / José Luis Roca

Mientras unos se echaban a los supermercados a comprar agua y suministros en escenas que recordaban los primeros meses del confinamiento, otros llenaban las terrazas o trataban de organizarse, sin teléfono, para recoger a los hijos del cole o retornar a casa del trabajo a pie. Muchos regresaron a la linterna y al transistor de pilas. La luz volvió progresivamente entre el final de la tarde y el inicio de la noche, pero dejó varados en la ciudad a centenares de viajeros, muchos de los cuales pasaron la madrugada en el hall de Atocha.

La céntrica estación volvió a acoger momentos caóticos apenas una semana después, cuando una concatenación de incidencias interrumpió el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y afectó a 30 trenes y 10.700 pasajeros en pleno retorno del puente de mayo. La cercanía en el tiempo de los dos sucesos, el apagón y la caída del sistema ferroviario, brindó ocasión al Gobierno regional de lanzar nuevas críticas al Ejecutivo central en el permanente enfrentamiento que mantienen. Ayuso habló de un país "en negro" y "a oscuras" para volver a recurrir a las comparaciones con el chavismo y acusar a Pedro Sánchez de proyectar una imagen "lamentable" de España ante el mundo.

Ayuso, Sánchez... y García Ortiz

El trascurso del año no ha hecho sino incrementar la crispación entre los dos Gobiernos, materializada cada vez más en el choque entre las figuras de Sánchez y Ayuso, una corriente que viaja en ambas direcciones. La presidenta madrileña escenificó en el 21 Congreso Nacional del Partido Popular, celebrado en julio en Madrid, su renuncia a aspiraciones nacionales, al menos de momento, cuando le dijo a Alberto Núñez Feijóo aquello de "tuyo es el partido", pero no por ello ha dejado de hacer de la confrontación con el presidente del Gobierno y, por extensión, con sus socios parlamentarios el marchamo de su política.

Así trató de evidenciarlo en junio en la XXVIII Conferencia de Presidentes de Barcelona al abandonar la estancia del Palacio de Pedralbes en que se desarrollaba durante las intervenciones en euskera de Imanol Pradales y catalán de Salvador Illa, un plante en el que no le secundó ningún otro barón popular.

En ese pulso se puede hacer también una de las múltiples lecturas de la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, en concreto en relación con un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, en el que admitía la comisión de un delito de fraude fiscal y con una nota de prensa de la Fiscalía publicada para desmentir que hubiera sido la institución la que había propuesto un pacto de conformidad, cuando fue a la inversa. "No es el fiscal general del Estado sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados", manifestó Ayuso al hilo del fallo del Tribunal Supremo.

El entonces fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, en el juicio contra él en el Tribunal Supremo. / J.J. Guillén - EFE

El reverso de esta historia es el propio proceso que se sigue contra González Amador. La investigación por fraude fiscal de 350.000 euros en dos ejercicios, falsedad documental y organización criminal se ha sustanciado en su procesamiento. La celebración del juicio podría alargarse a 2027, presumiblemente año electoral. Entretanto continúa abierta una pieza separada por presuntos delitos de corrupción y administración desleal en sus relaciones con Quirón Prevención, una de las empresas del conocido grupo sanitario.

Casi cualquier asunto, no obstante, ha servido este año para el choque entre Sol y Moncloa. Ayuso celebró el Dos de Mayo bajo la tormenta y, por primera vez, sin desfile del Ejército ni presencia de representante gubernamental alguno. Mientras, la declaración por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de la Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno regional, como Lugar de Memoria por haber alojado en el pasado la Dirección General de Seguridad franquista y haber sido escenario de torturas a disidentes del régimen está pendiente de que se resuelvan varios recursos judiciales en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional. Pero también ha llevado a los tribunales la Comunidad de Madrid asuntos como la quita de deuda autonómica o el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, una cuestión que ha venido acompañada del endurecimiento del discurso del PP regional y varios de sus alcaldes y el empuje de Vox después de sendas agresiones sexuales en los entornos del Centro de Menores de Hortaleza de la capital y el Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares.

Personas sin hogar en la T4 de Barajas

El conflicto entre administraciones afloró también en torno a la situación de las entre 400 y 500 personas sin hogar que pernoctaban en el aeropuerto de Barajas después de que un sindicato denunciara una supuesta plaga de chinches en la Terminal 4. Entonces el choque no fue tanto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central como entre Aena y el Ayuntamiento de la capital, que se arrojaban entre sí a quién competía atender a estas personas.

Una de las alrededor de 400 personas que pernoctaban en la Terminal 4 de Barajas, el pasado junio. / Alba Vigaray

Tras semanas de acusaciones cruzadas y el cierre temporal de algunos accesos al aeropuerto, la empresa estatal y el consistorio alcanzaron un acuerdo para la elaboración de un censo. El Ayuntamiento habilitó un centro para acoger a algunas de estas personas sin hogar expulsadas de la T4 que estuvo activo entre julio y octubre, un periodo en el que pasaron por allí 102 personas.

Otro fuego que hubo que sofocar, este no en sentido figurado, fue el que en agosto arrasó el Soto de Viñuelas, entre Tres Cantos y la ciudad de Madrid, la cuota madrileña en la nefasta campaña de incendios forestales de este verano en toda España. Obligó a la evacuación de cerca de 200 personas y se terminó saldando con casi 2.000 hectáreas calcinadas y una persona fallecida, un hombre de 50 años al cuidado de una fina hípica. Murieron también una veintena de caballos y otros animales.

Tragedia en la calle Hileras

Dos meses después, el 7 de octubre, la ciudad de Madrid volvió a contener el aliento ante el derrumbe de un edificio en obras en pleno centro, en el número 4 de la calle Hileras. El inmueble, de seis plantas, y que estaba siendo reformado para su transformación en un hotel de cuatro estrellas, colapsó hacia las 12.45 del mediodía cuando el forjado de la sexta planta se vino abajo causando la caída del interior de las demás plantas en cascada.

Sanitarios y trabajadores de emergencias en las inmediaciones de Hileras, 4 el edificio que se derrumbó en el centro de Madrid. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Trabajaban en la reforma unas 40 personas, aunque no todas se encontraban dentro en el momento del desplome. Las labores de búsqueda se prolongaron hasta la madrugada del día siguiente. Cuatro personas murieron entre los escombros, tres varones y una mujer, con edades entre 30 y 50 años, mientras otros tres habían resultado heridos.

Un polémico plan para regular las viviendas turísticas

El centro de la capital, no obstante, ha estado en el foco todo el año, no solo aquel 7 de octubre. Y no por las restricciones a la movilidad, como sucedió en el pasado, sino por el debate en torno a otra cuestión nuclear: la presión turística y sus efectos sobre la convivencia, el precio de la vivienda, la expulsión de los vecinos y, en último término, el modelo de ciudad que Madrid quiere para sí.

Para regular la proliferación de viviendas de uso turístico, hasta 15.000 sin licencia en la capital según el Ministerio de Consumo, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha aprobado el llamado Plan Reside, una normativa en la que venía trabajando desde 2024 pero que no ha entrado en vigor hasta este año. En esencia, divide la ciudad en dos áreas, una almendra que abarca el distrito Centro y barrios colindantes, y el resto.

En la primera, entre algunas otras limitaciones, prohíbe la creación de nuevas viviendas de uso turístico dispersas en edificios residenciales, es decir, solo se autorizarán en edificios en que todas las residencias sean de uso turístico. En el resto de la ciudad sí se autorizan dispersas en inmuebles, pero solo en las plantas baja y primera y con la condición, además, de que tengan acceso independiente, no por un portal.

La oposición municipal entiende que la concentración de las viviendas turísticas en edificios exclusivos no limitará su proliferación, sino al contrario, y ha identificado más de 350.000 pisos susceptibles de ser transformados en turísticos. Además, reclama una actuación más contundente de la Agencia de Actividades en la localización y sanción de viviendas turísticas que operan sin licencia.

Del aborto a la crisis en el Hospital de Torrejón

El Pleno del Ayuntamiento se ha sacudido también con otras cuestiones como la entrada en vigor de la tasa de basuras, aprobada, en cualquier caso, el año pasado, o asuntos a priori más puntuales que han acabado cogiendo vuelo nacional. Fue lo que ocurrió en el del pasado mes de septiembre, cuando el PP votó a favor de una proposición de Vox para que en los espacios de Igualdad municipales y los centros de Madrid Salud se informara sobre las consecuencias de un pretendido trauma postaborto.

Almeida trató de recular pero la polémica ya estaba lanzada y se superpuso al conflicto sobrevenido entre el Ministerio de Sanidad y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un lado, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por otro, ante la reticencia de la administración autonómica a elaborar un registro de médicos objetores al aborto. "Váyanse a otro lado a abortar", llegó a instar Isabel Díaz Ayuso a las diputadas del PSOE y Más Madrid en la Asamblea regional en el momento de mayor acaloramiento del debate, unas palabras que fueron recogidas por el propio Sánchez para acusar a Ayuso de querer devolver a las españolas "a los viajes clandestinos a Londres" y que terminaron por obligar a Feijóo a fijar postura.

Vista de la entrada del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por el grupo sanitario Ribera. / Rodrigo Jiménez - EFE

La gran polémica sanitaria del año en Madrid, sin embargo, estalló este mes de diciembre en torno al Hospital de Torrejón, público pero de gestión privada, cuando el diario El País publicó unos audios del CEO de Ribera Salud, el grupo que lo opera, en los que, en el transcurso de una reunión con los responsables, llamaba a "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera en favor de la rentabilidad.

El directivo, Pablo Gallart, fue apartado al frente de la sociedad de Ribera Salud que administra la concesión de Torrejón, aunque sigue como CEO del grupo. La Comunidad de Madrid trata de dar la crisis por zanjada asegurando que las listas de espera de este hospital están por debajo de la media y que las inspecciones llevadas a cabo no revelan irregularidad alguna, tampoco sobre la reutilización de material, que fue, presuntamente, otra de las instrucciones dadas. Pero la oposición, particularmente la izquierda, ve en ello un cuestionamiento abierto del modelo de gestión privada en la sanidad madrileña que abarca a otros cuatro hospitales, los cuatro operados por Quirón, grupo con el que ha tenido negocios la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.

El papel de la oposición

La sanidad es el principal ariete que emplean tanto Más Madrid como PSOE en la batalla política regional a menos de dos años de unas elecciones en las que aún está por ver quién estará en los carteles de cada partido. Mientras entre los socialistas Óscar López busca consolidar su liderazgo después de que Sánchez lo eligiera para dirigir el partido contra Ayuso, en Más Madrid se atisba la posibilidad de que otra ministra, Mónica García, sea quien concurra a los comicios, si bien uno de los diputados regionales con mayor ascendiente hasta ahora de la formación, Emilio Delgado, ha llegado a explicitar que baraja la idea de ser candidato. En Vox, entretanto, se tendrá que confirmar si la actual portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, encabezará la lista electoral en un momento en el que el partido de ultraderecha ha dado un giro obrerista a su discurso en Madrid en busca del crecimiento en votos en los distritos y municipios del cinturón sur.

El partido de Abascal insiste, no obstante, en el discurso que vincula inmigración e inseguridad como principal argumento, al que ha sumado ahora la vivienda. Con el precio de los pisos creciendo a un ritmo del 20% en la región, es también otro de los asuntos con los que, desde otro planteamiento, ha venido percutiendo este año la izquierda.

La Vuelta a España, interrumpida

A ello suman la educación, particularmente la universitaria, en un año en que la Universidad Complutense ha tenido que pedir a la Comunidad de Madrid un crédito de 34 millones de euros, en parte para hacer frente al pago de las nóminas. Mientras se continúa con la elaboración de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) regional, las universidades vienen denunciando una situación de infrafinanciación arrastrada desde 2008 y plataformas de estudiantes y profesores, sindicatos y otras organizaciones han promovido este 2025 distintas movilizaciones que cristalizaron los pasados 26 y 27 de noviembre en dos jornadas de huelga y una manifestación en la Puerta del Sol.

La manifestación más sonada registrada este año en la ciudad, no obstante, tuvo lugar en la tarde del domingo 14 de septiembre. Coincidiendo con la llegada a Madrid de la última etapa de la Vuelta a España, miles de personas, hasta 100.000 según la Delegación de Gobierno, salieron a las calles de la capital para protestar contra la invasión israelí de Gaza y, en concreto, contra la participación en la carrera del equipo Israel Premier Tech.

La Policía detiene el pelotón a unos 57 kilómetros de la meta de la última etapa de la pasada Vuelta a España. / Javier Lizón - EFE

Los incidentes que siguieron, con 22 policías heridos y dos manifestantes detenidos, impidieron la conclusión de la etapa y volvieron a evidenciar la polarización en la clase política. Ayuso, que había acudido a saludar a los corredores del Israel Premier Tech al inicio de la etapa, además de a los de Movistar y el UAE Team Emirates XRG, de Emiratos Árabes Unidos, acusó a Sánchez y sus ministros de "alentar la kale borroka".

Excavadoras, al fin, en Valdebebas para la Ciudad de la Justicia

Por lo demás, en 2025 han comenzado en Madrid los trabajos de cubrición de la M30 a la altura de Ventas y de soterramiento del tramo norte de la Castellana además de proseguir el de la A5. De gran carga simbólica ha sido también el arranque de las obras de la Ciudad de la Justicia, un proyecto malogrado desde tiempos de Esperanza Aguirre que Ayuso espera poder materializar. La idea de unificar en un solo recinto en Valdebebas todas las dependencias jurídicas del partido de la ciudad de Madrid pretende alumbrar en 470.000 metros cuadrados el mayor complejo judicial del mundo tras 653 millones de euros de inversión.

El año ha visto también la primera ampliación de la red de Metro en una década: 2,62 kilómetros para prolongar la Línea 3 desde Villaverde Alto hasta El Casar y conectarla así con MetroSur. En el haber de la Consejería de Transportes figura igualmente la reapertura de la Línea 7B hasta San Fernando de Henares después de tres años de cierre por las alteraciones en el suelo ocasionadas, que han obligado a derribar 74 viviendas, además de causar daños en varios centenares más según las plataformas de afectados. Entre indemnizaciones y actuaciones para consolidar tanto el terreno como la propia infraestructura se han movilizado 170 millones de euros.

Una foto del Metro de Madrid compartida por Óscar Puente en X. / X

En obras ha estado también durante toda la segunda mitad del año la Línea 6 para dejarla preparada para la futura circulación, a partir de 2027, de los primeros trenes sin conductor que viajarán por el Metro madrileño. Será el futuro pero el presente ha significado una clausura temporal que ha ocasionado serios problemas de movilidad sobre todo en el arranque del curso universitario.

La ciudad espectáculo dice hola a la NFL y adiós a Sabina

Las imágenes de andenes llenos y largas colas en las paradas de autobús, profusamente compartidas por, entre otros, el ministro Óscar Puente contrastan con esa visión de un Madrid cosmopolita, pujante y abierto al mundo que cultivan tanto la administración regional como la municipal. Hasta octubre de este año han viajado a la capital 9,2 millones de turistas, más de la mitad de ellos, 5,5 millones, procedentes del extranjero, lo que significa un 5% más que en el mismo periodo de 2024. Entre unos y otros han gastado 15.193 millones de euros en la ciudad, un 10,6% más que hasta octubre del año pasado.

La cifra, suma y sigue, no incluye los 70 millones de euros en que el Ayuntamiento ha estimado el impacto económico del partido de fútbol americano entre Miami Dolphins y Washington Commanders que se disputó en el Santiago Bernabéu el pasado 16 de noviembre. Era, además de un aperitivo de lo que el año que viene será el retorno a Madrid de la Fórmula 1, la primera ocasión en que se jugaba en España un encuentro de la NFL. Hasta 78.610 espectadores acudieron tras pagar entradas desde los 85 euros hasta los 895 euros y 3,5 millones vieron en algún momento la retransmisión en Cuatro. Ganaron los Dolphins 16-13 gracias a un touchdown de Gordon para empatar en el último cuarto y un field goal de Patterson en la prórroga.

Un momento del partido de fútbol americano entre Miami Dolphins y Washington Commanders disputado en el estadio Santiago Bernabeú. / JUANJO MARTÍN - EFE

Fue también el gran momento extrafutbolístico del año en el estadio del Real Madrid después de que, tras el conflicto enquistado con los vecinos que terminó por judicializarse, el club blanco decidiera cancelar la celebración de conciertos. Ha tomado el relevo el Metropolitano, que este verano acogió las actuaciones, entre otros de Ed Sheeran, Dellafuente, AC/DC o Aitana. Y que el año que viene recibirá durante diez noches entre mayo y junio al portorriqueño Bad Bunny tras la fiebre que se desató el pasado mayo cuando se anunció su gira y se iban añadiendo fechas día tras día según se iban agotando las entradas.

Parecido furor desató Rosalía con su no aparición sorpresa en la plaza de Callao para presentar Lux, su último disco, que colapsó la céntrica plaza el pasado 20 de octubre. La Policía Municipal reflejó en un atestado que el episodio supuso "alteraciones graves de seguridad y movilidad" y "puso en riesgo la integridad física de las personas", pero se resolvió sin que finalmente la Delegación de Gobierno cursase sanción alguna.

La artista de Sant Esteve Sesrovires dará cuatro conciertos en 2026 en el Movistar Arena, recinto que se ha consolidado este año como segundo de todo el mundo por venta de entradas. En el antiguo Palacio de los Deportes se sigue jugando al baloncesto, lo hacen todavía el Real Madrid y el Estudiantes, pero ganan peso otras actividades en este camino a ser ciudad espectáculo emprendido por Madrid.

El cantante Joaquín Sabina, durante su concierto en el Movistar Arena del 30 de noviembre. / Ricardo Rubio - Europa Press

En 2025 ha servido para acoger, entre otros, diez conciertos seguidos con todas las entradas vendidas de Dani Martín o el último concierto en la trayectoria de Joaquín Sabina, el pasado 30 de noviembre. "Esta gira, que se llamaba Hola y adiós y que ha pasado por medio mundo esta noche ya se llama solo adiós", decía el cantautor de Úbeda delante 12.000 personas antes de dejar para siempre los escenarios.