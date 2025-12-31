El abecedario de Madrid en 2025: del aborto a Po(z)uelo de Alarcón

A de ABORTO

En septiembre, el aborto volvió a convertirse en tema de debate nacional a raíz de una votación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en la que el PP de José Luis Martínez-Almeida avaló informar a las mujeres sobre un supuesto 'síndrome posaborto' sin base científica.

Más tarde el alcalde recularía, reconociendo haberse equivocado al apoyar la iniciativa de Vox, y el Ayuntamiento ha tratado de eludir el cumplimiento literal del acuerdo alegando que informará de acuerdo con las guías del Ministerio de Sanidad, pero ya había dado vía libre al PSOE de Pedro Sánchez para meter presión al PP con una cuestión que le suele incomodar.

Lo hizo, por ejemplo, anunciando un requerimiento a las autonomías que aún no tienen registro de objetores de conciencia al aborto. Una de ellas era Madrid, que de momento es la única que ha rechazado explícitamente ponerlo en marcha.

B de BARAJAS

Las imágenes de cientos de personas sin hogar durmiendo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas abrieron telediarios durante el mes de mayo, y causaron a la vez un sonado enfrentamiento institucional entre las administraciones implicadas, en particular Aena y el Ayuntamiento de la capital.

Se estima que llegó a haber 500 personas durmiendo en la Terminal 4, y Aena reforzó los controles de acceso al aeropuerto para poner coto a la situación. El Ayuntamiento, por su parte, activó ya en junio un centro de acogida de emergencia que atendió a 102 personas hasta octubre.

C de CORONAVIRUS

El coronavirus sigue coleando en la Comunidad de Madrid y propició una escalada de tensión al cumplirse cinco años del inicio de la pandemia, cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprovechó para reivindicar su gestión frente a la del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y tachó de "invento" la cifra de 7.291 fallecidos en las residencias durante la primera ola, rebajando a 4.100 las muertes.

El Gobierno de Díaz Ayuso se anticipó así a la emisión del documental '7.291' por parte de RTVE, que criticó el PP por considerarlo "de parte" y basado "en una falsedad".

La ruptura de las relaciones institucionales llegó tras declaraciones de dirigentes socialistas señalando a Ayuso como responsable de las muertes en las residencias en la primera ola de la pandemia, con una querella incluida a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que afirmó que estas personas fueron "asesinadas" por no derivarlas a hospitales.

Las familias afectadas siguen dando la batalla judicial y, pese a que ya son más de 140 las causas archivadas, otras siguen su curso, y este año se han procedido las primeras imputaciones dirigidas a ex altos cargos de la Comunidad de Madrid.

D de DEUDA

La Comunidad de Madrid ha sido una de las regiones más beligerantes contra la condonación de deuda autonómica planteada por el Gobierno central, que perdonaría a Madrid 8.644 millones de euros.

El Ejecutivo madrileño presentó en mayo un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera para la condonación autonómica, y realizó asimismo alegaciones contra el anteproyecto de ley que recoge la iniciativa. Desde la Comunidad aseguran que rechazarán la quita si finalmente se lleva a cabo.

E de ELECTRICIDAD

El gran suceso eléctrico de 2025 fue el apagón ocurrido a las 12.33 horas del 28 de abril, cuando una sobretensión en el sistema eléctrico provocó una cadena de fallos en toda la península y el país se quedó, de repente y sin aviso, sin electricidad. En la mayor parte de la Comunidad de Madrid ya era de noche cuando volvió la luz.

Sin embargo, el Gobierno regional ha mantenido este tema en su agenda política, pues considera un agravio directo los planes de cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), que aporta el 14 % de la electricidad de la región, y se encuentra enfrascado en una pugna con el Ejecutivo central para que este garantice el suministro de los futuros desarrollos urbanísticos e industriales de la Comunidad.

F de FÓRMULA 1

El regreso de la Fórmula 1 a Madrid es una de las grandes apuestas de Isabel Díaz Ayuso, y en 2025 han arrancado las obras del circuito semiurbano Madring, en el entorno de Ifema, que albergará desde 2026 el Gran Premio de España.

Lo han hecho no sin polémica, pues han cundido el descontento vecinal y el rechazo de la oposición, traducidos en distintos recursos judiciales contra la tramitación del circuito, que están aún pendientes de resolución. Mientras, ya se han vendido más de 50.000 entradas para las carreras de 2026.

G de GONZÁLEZ AMADOR

El novio de Isabel Díaz Ayuso ha sido uno de los protagonistas judiciales del año al estar investigado por un caso de presunto fraude fiscal y falsedad documental, que la presidenta ha desvinculado de la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha denunciado una "persecución política" contra el empresario y ella misma.

Confirmado su procesamiento, está pendiente de que se fije la fecha para el juicio a Alberto González Amador, aunque es posible que no se celebre hasta 2027.

H de HISPANIDAD

El festival Hispanidad, la gran apuesta cultural de Isabel Díaz Ayuso, sigue creciendo en envergadura año tras año. En 2025 cumplió su quinta edición y batió otra vez su récord previo de espectadores, con más de 900.000 asistentes a las más de 200 actividades gratuitas programas, superando ampliamente los 630.000 de 2024.

En esta ocasión el plato fuerte fue el concierto de Gloria Estefan en la plaza de Colón, que congregó a 100.000 personas, mientras que más de 300.000 presenciaron la Gran Cabalgata de la Hispanidad del día 5 de octubre en la Gran Vía.

I de INCENDIOS

Madrid salió relativamente bien parada de una campaña estival de incendios especialmente dramática a nivel nacional. De las más de 350.000 hectáreas calcinadas en España, solo unas 3.500 (el 1 %) ardieron en la Comunidad, siendo el incendio más grave el ocurrido en Tres Cantos entre el 11 y el 13 de agosto, con cerca de 2.000 hectáreas quemadas y una víctima mortal.

Más noticiosa ha sido, quizás, la huelga indefinida que mantienen desde julio las brigadas forestales, plantilla de la empresa pública Tragsa, y que reclaman avanzar hacia un nuevo convenio colectivo -caducado desde 2012-, poner fin a la temporalidad y establecer medidas eficaces de protección frente a agentes cancerígenos.

J de JUSTICIA

Hace dos décadas, el fracasado Campus de la Justicia de Esperanza Aguirre en Madrid se convirtió en uno de los símbolos del despilfarro público en España, y este mismo año se ha confirmado la condena de siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y consejero de Justicia Alfredo Prada por las irregularidades en la construcción.

Recuperar el proyecto ha sido un objetivo prioritario para Isabel Díaz Ayuso, que ha iniciado en 2025 las obras de la nueva Ciudad de la Justicia, una nueva iniciativa para concentrar las sedes judiciales de Madrid. Costará 653 millones de euros y estará terminada en 2028.

K de 'KALE BORROKA'

"'Kale borroka' alentada por Pedro Sánchez y sus ministros". Así es como Isabel Díaz Ayuso definió el boicot a la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, desarrollada en Madrid, que se canceló a consecuencia de las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech. Las manifestaciones se saldaron con dos detenidos y 22 policías heridos.

Más allá de este suceso, el conflicto entre Israel y Palestina ha abonado durante todo el año los habituales choques entre Díaz Ayuso, una destacada defensora del bando israelí, y Sánchez, que ha abogado denodadamente por la causa palestina.

L de LLUVIA

La sucesión de las borrascas Jana, Konrad, Laurence y Martinho empapó la Comunidad de Madrid en marzo, hasta el punto que se convirtió en el mes más lluvioso en la historia de la región desde que hay registros. En la capital, el récord lo tenía noviembre de 1997, con 198 litros por metro cuadrado; en marzo de 2025 cayeron 235,4. Hubo cifras espectaculares como de la de Navacerrada (588,2 l/m2) y el promedio de la región fue 220,2 l/m2, quintuplicando la media del mes.

Con este impulso, la Comunidad cerró en septiembre un año hidrológico muy húmedo (636,3 l/m2, un 29 % más de la media) y los embalses del Canal de Isabel II empezaron diciembre al 70,7 % de su capacidad, superando en 1,4 puntos el dato de diciembre de 2024 (69,3 %) y 9,8 puntos porcentuales por encima de la media histórica para estas fechas (60,9 %).

M de METRO

Ha sido un año intenso para Metro de Madrid, que sin ir más lejos ha inaugurado, por primera vez en una década, un nuevo tramo de la red, la ampliación de la Línea 3 para unir las estación de Villaverde Alto (donde terminaba el recorrido antes) y El Casar (en la que se puede trasbordar a MetroSur).

Además, ha sumado avances en intervenciones clave como la automatización de la Línea 6 (a costa de tenerla parcialmente cerrada durante medio año, no sin quejas de los usuarios), la ampliación de la Línea 11 (donde ya se está poniendo a punto su flamante tuneladora, que excavará desde marzo) o la recuperación de la Línea 7B, reabierta en noviembre tras tres años de cierre.

N de NFL

El 16 de noviembre se jugó, por primera vez en la historia, un partido de la NFL (liga estadounidense de fútbol americano) en España. Se disputó en el estadio Santiago Bernabéu, asistieron 78.610 personas (quinientas más que al último Real Madrid-Barcelona, un mes antes) y los Miami Dolphins ganaron por 16-13 a los Washington Commanders.

Según las instituciones implicadas, el evento fue un éxito de público y retorno económico. Sin duda fue una de las citas más destacadas en un 2025 complicado para el Santiago Bernabéu, que ha tenido que renunciar a organizar conciertos (incluyendo sonadas cancelaciones de artistas como Aitana o Lola Índigo) a consecuencia de la presión vecinal, propiciada por los niveles de ruido, y que ha derivado en la judicialización del asunto.

Ñ (contiene la) de CAÑADA REAL

Más de mil familias de la Cañada Real madrileña, el mayor asentamiento irregular de Europa, han cumplido en 2025 cinco años sin luz, a lo que se añade la falta de fibra óptica desde verano, que afecta a unas seiscientas familias.

Esta realidad ha llegado en 2025 al Festival de Cannes, donde la película Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoé, inspirada en una familia de la Cañada, ganó el premio de la Semana de la Crítica.

O de OBRAS

Los habitantes de la Comunidad de Madrid, y particularmente los de la capital, se han encontrado este año con un sinfín de obras: Parque Ventas, Parque Castellana, el soterramiento de la A-5, la automatización de la Línea 6 de Metro...

En lo que al Consistorio respecta, los próximos dos años serán claves para que finalice algunos de sus grandes proyectos urbanísticos antes de que acabe esta legislatura. Pero no hará falta llegar hasta 2027, ya que la primavera de 2026 verá florecer la mayoría de ellos.

P de PARQUÍMETRO

El Ayuntamiento de Madrid presentó este mes de diciembre su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, que entre sus múltiples medidas recoge una apuesta por extender el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER); por ejemplo, abre la puerta a la ampliación del horario y días de aplicación del parquímetro en zonas consideradas "de alta intensidad".

El texto incorpora asimismo la ampliación del SER en 22 barrios -17 nuevos- de siete distritos, entre ellos Puente de Vallecas y Moratalaz, donde habrá parquímetros por primera vez. Cuando concluya el proceso, que se desarrollará gradualmente hasta 2035, el SER pasará de las 181.493 plazas actuales a 258.985, un 42,7 % más, la mayoría para residentes.

Q de QUIRÓN

En la batalla política sobre la gestión sanitaria hay un nombre propio que representa claramente a la sanidad privada y todo lo que conlleva: el grupo Quirón, que gestiona hospitales públicos mediante concesiones administrativas y cuenta también con centros propios, especialmente en Madrid.

El grupo está en el centro de la investigación judicial a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por presunta corrupción en los negocios con Quirón Prevención. La jueza encargada indaga si González Amador pagó una comisión encubierta de medio millón de euros a la esposa de un directivo mediante la compra de una sociedad sin actividad.

R de REAL CASA DE CORREOS

La declaración como Lugar de Memoria Democrática de la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad y que albergó la Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista, ha sido otro caballo de batalla para Ayuso y Sánchez durante todo 2025.

Tanto la Comunidad como el Gobierno han elevado el asunto al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo de Díaz Ayuso se niega a colocar una placa que acredite la función que tuvo el edificio durante el franquismo, pues considera que supone vincularlo a "una pequeña parte de su historia" de más de 250 años y responde a "un intento sectario, una vez más, de manosear" la Comunidad.

S de SIETE

La Comunidad de Madrid ya tiene más de siete millones de habitantes; en concreto, los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE) elevan la cifra a 7.137.031 personas.

Tras un par de lustros de crecimiento demográfico irregular, Madrid ha sumado casi 400.000 habitantes en los últimos tres años. Todas las proyecciones apuntan a una tendencia similar en los ejercicios venideros, lo que representa uno de los grandes retos que tendrá que afrontar la región a todos los niveles.

T de TURISMO

Madrid es uno de los motores del 'boom' turístico que vive España y no tiene visos de decaer en su atractivo. La región recibió hasta octubre 7.735.476 viajeros extranjeros, lo que supone un aumento del 3,07 % anual, por lo que se encamina a batir el récord que estableció en 2024.

U de UNIVERSIDAD

La futura ley autonómica de universidades de Isabel Díaz Ayuso ha abierto un frente entre las universidades públicas y el Gobierno regional. El borrador de la norma sigue en elaboración, pero los rectores ya advierten de que perpetúa la infrafinanciación" y favorece a las privadas.

La comunidad universitaria ya convocó una huelga de dos días en noviembre y prepara una escalada de protestas en 2026, además de informes sobre la vulneración de derechos constitucionales como la autonomía universitaria, las libertades de expresión, asociación y reunión.

Por su parte, Díaz Ayuso vio en las medidas del Gobierno para endurecer los requisitos a las universidades privadas un ataque a la Comunidad de Madrid, que acaba de promulgar la ley que da carta de naturaleza a IE Universidad Madrid, la decimocuarta universidad privada de la región.

V de VIVIENDA

El acceso a la vivienda sigue siendo un año más una preocupación esencial para los madrileños. La tendencia alcista de los precios se mantiene según todos los estudios; esta misma semana, la empresa de tasación Tinsa señalaba a Madrid como la capital donde más se ha encarecido la vivienda en los últimos doce meses, casi un 21 %.

La presión inmobiliaria se traslada ya, incluso, a provincias limítrofes como Toledo o Guadalajara. Las reacciones de las instituciones madrileñas han pasado por la construcción de vivienda protegida en alquiler y la agilización de nuevos desarrollos urbanísticos, pero el encarecimiento el suelo sigue imparable.

W de WHATSAPP

Los WhatsApp que borró Álvaro García Ortiz el día que el juez abrió la investigación contra él fueron uno de los elementos más discutidos del juicio que acabó con la condena al ex fiscal general del Estado.

García Ortiz acabó condenado por un delito de revelación de secretos en la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador, en el que se asumía el fraude fiscal por el que se investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso.

X (contiene la) de VICENTE ALEIXANDRE

La Comunidad de Madrid ha adquirido en 2025 Velintonia, la casa donde vivió el Nobel de Literatura Vicente Aleixandre desde 1927 hasta su muerte, en 1984, y que llevaba abandonada prácticamente desde entonces.

La compra, que se resolvió en subasta pública por 3,1 millones de euros, se produjo tras años de reclamaciones por parte del sector literario y asociaciones culturales que abogaban por su recuperación. Ahora el Gobierno madrileño trabaja en la rehabilitación con el objetivo de abrirla como 'Casa de la Poesía' en 2027.

Y (contiene la) de CUESTA DE MOYANO

Otro icono literario de la capital ha cumplido 100 años. La Feria de Libros permanente de Madrid existe desde 1925, cuando el Ayuntamiento de la capital decidió trasladar a los libreros desde el emplazamiento que compartían previamente con floristas y fruteros en el cercano mercado de la plaza de Atocha.

Hoy día, la Cuesta de Moyano comparte espacio con los museos de El Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza y el Real Jardín Botánico de Madrid en lo que se ha denominado el "Paseo del Arte" de la capital de España, Patrimonio mundial de la UNESCO desde 2021. Con motivo de su centenario, ha recibido este año la Gran Cruz del Dos de Mayo.

Z (contiene la) de POZUELO DE ALARCÓN

Esta localidad, la más rica de España por renta media, se ha convertido en uno de los símbolos de la batalla política por la inmigración. El último capítulo se produjo este mismo mes, cuando el Tribunal Supremo requirió al Gobierno acoger los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo atendidos por la Comunidad de Madrid.

Para cumplir con esta orden, el Ejecutivo ha dicho que pondrá a disposición plazas de su centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón, que está en el punto de mira desde septiembre, cuando el Ayuntamiento decretó su cierre por falta de licencia, una decisión que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recurrido ante la Justicia.