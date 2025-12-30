La vicealcaldesa de Madrid garantiza que la campaña contra el frío protegerá a los más vulnerables

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha anunciado que el equipo de Gobierno municipal está preparado para reforzar los recursos de la campaña contra el frío en caso de ser necesario, debido a las bajas temperaturas que se prevén para los próximos días.

Sanz explicó que el Ayuntamiento de Madrid estará "pendiente de la evolución del tiempo", no solo el 31 de diciembre, sino durante los próximos días, cuando se espera un descenso de las temperaturas.

La campaña municipal contra el frío se activa anualmente entre el 23 de noviembre y el 31 de marzo. Su objetivo principal es proteger a las personas sin hogar en Madrid, ofreciendo atención a aquellos que duermen en la calle durante el invierno. También está dirigida a quienes, debido a situaciones de urgencia social, se ven obligados a quedarse en la calle, a pesar de estar empadronados en la ciudad.

La vicealcaldesa subrayó que la campaña está funcionando "correctamente" y se ha ido reforzando año tras año. En caso de que surjan necesidades adicionales, el Ayuntamiento está dispuesto a aumentar los recursos disponibles para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas vulnerables.

Asimismo, el Plan de Emergencias Invernales del Ayuntamiento de Madrid (PEIAM) se activa en base a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), activando los protocolos y las respuestas de los servicios municipales involucrados en la atención a los afectados por las bajas temperaturas.