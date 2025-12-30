¿Qué tiempo hará en Nochevieja en Madrid? Un adiós al 2025 con bufanda y chaquetón

Madrid despedirá 2025 en modo invierno: frío y abrigo, con un ambiente más propio de enero que de un "último plan del año" a la intemperie. La previsión para el miércoles 31 de diciembre en la capital apunta a una jornada sin grandes sobresaltos pero con el termómetro mandando: máxima en torno a 8 ºC y mínima cerca de 0 ºC, con sol y ratos de nubosidad.

El protagonista, por tanto, no será la lluvia —al menos ese día—, sino la sensación térmica de "mejor me pongo otra capa". En la tendencia general que está marcando este tramo final del año, la estabilidad anticiclónica se traduce en cielos relativamente tranquilos y, a cambio, más frío y posibles nieblas en zonas del interior.

Frío de campanadas y ojo con la niebla

Si tu plan pasa por salir pronto o moverte en coche, conviene tener en cuenta la letra pequeña del invierno: la niebla. En estos días está siendo habitual y puede reaparecer, sobre todo a primeras horas, complicando la visibilidad. Para quienes alarguen la noche, el contraste será claro: a medianoche Madrid estará ya cerca de su mínima, así que el combo clásico para exteriores —chaquetón, bufanda, guantes y gorro si eres friolero— no es exageración, es puro sentido común.

La despedida del año será fría y bastante estable, pero el tiempo empieza a insinuar cambios después: el jueves 1 de enero se espera un día más nuboso y "destemplado", con máximas alrededor de 7 ºC. Y, según la tendencia general para España, el escenario se vuelve más abierto a que lleguen precipitaciones ya más cerca del fin de semana o primeros días de enero.

Por tanto, si vas a despedir 2025 en la calle, en una terraza o camino de las uvas, Madrid pide abrigo.