Los taxistas de Madrid cobrarán suplementos de hasta 6,7 euros en Nochevieja

Para Nochevieja y cualquier otra situación con un posible consumo de alcohol, coger un taxi o utilizar el transporte público es la opción más segura para regresar a casa. Y, ante días con una alta demanda, es recomendable planificar con antelación el transporte, ya sea mediante un taxi, un conductor designado o utilizando apps de movilidad como Uber o Cabify. Sin embargo, hay que tener en cuenta los suplementos que se aplican en estas fechas festivas, especialmente en ciudades como Madrid.

Suplementos más altos en Madrid y otras ciudades españolas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado que en Madrid, los taxistas aplicarán suplementos de hasta 6,7 euros por los viajes realizados en Nochevieja. Este suplemento es uno de los más altos de España, junto con los de Lleida (5,63 euros) y Palma de Mallorca (4,75 euros). Estos recargos especiales se deben a la mayor demanda de taxis durante las celebraciones de fin de año.

La OCU ha analizado las tarifas de taxi de 54 ciudades españolas y ha destacado que, mientras en algunas localidades pequeñas los suplementos son bajos, en las grandes ciudades como Madrid se aplican los más altos. Este estudio muestra cómo los suplementos por Nochevieja varían significativamente en todo el país.

Diferencias en los suplementos de taxi en toda España

En ciudades como Cuenca (0,75 euros), Huelva (1,2 euros), Albacete (1,25 euros) y Cáceres (1,25 euros), los suplementos son mínimos. En contraste, en Madrid, Lleida, Palma de Mallorca, Murcia (4 euros) y Barcelona (3,5 euros), los suplementos son notablemente mayores.

Además de Madrid, otras 19 localidades aplican las tarifas nocturnas habituales, como las nueve capitales de Castilla y León, Badajoz, Castellón de la Plana, Guadalajara, Logroño, Lugo, Melilla, Pontevedra, Tarragona, Teruel y Valencia. Mientras tanto, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Orense, Gijón, Oviedo, Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona aplican las tarifas festivas para los viajes nocturnos.

La OCU también subraya que las diferencias de precio entre ciudades son notables y que, en general, los suplementos de taxi en Nochevieja suelen ser más económicos que los precios de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) como Uber o Cabify, que tienden a multiplicar sus tarifas de forma desproporcionada debido a la alta demanda durante esta fecha.