Tardevieja: qué es y dónde se celebra en la Comunidad de Madrid

La Tardevieja se ha consolidado en los últimos años como una de las fórmulas más populares para despedir el año en la Comunidad de Madrid. Se trata de una celebración que traslada el ambiente festivo de la Nochevieja a la tarde del 31 de diciembre, con música, uvas simbólicas y actividades pensadas especialmente para jóvenes y familias, evitando así las horas nocturnas.

¿Qué es la Tardevieja?

La Tardevieja es una fiesta previa a la Nochevieja que se celebra generalmente durante la tarde del 31 de diciembre. Incluye sesiones de DJs, conciertos, animación y, en muchos casos, una cuenta atrás simbólica con uvas o gominolas. Su principal atractivo es ofrecer una alternativa de ocio más temprana y segura, compatible con las celebraciones familiares de la noche.

Este formato ha ganado peso en municipios de tamaño medio y grande, impulsado por los ayuntamientos como una propuesta gratuita y abierta, y como herramienta para dinamizar los espacios públicos.

¿Por qué se ha popularizado?

El auge de la Tardevieja responde a varios factores:

Permite celebrar sin trasnochar, especialmente entre jóvenes y adolescentes.

Reduce riesgos asociados al consumo nocturno y a los desplazamientos de madrugada.

Favorece un ambiente más familiar y controlado.

Se integra fácilmente en la programación municipal de Navidad.

Además, muchas localidades la combinan con las Fiestas de Preúvas, celebradas uno o dos días antes de Nochevieja.

¿Dónde se celebra la Tardevieja en Madrid?

Cada año son más los municipios madrileños que incluyen la Tardevieja en su agenda navideña. Entre los principales puntos de celebración destacan:

Alcorcón

El municipio celebra la Tardebuena en Ondarreta, el 31 de diciembre a las 20:00 horas en el Auditorio Paco de Lucía, dentro del Recinto Ferial. La programación está centrada en DJs locales y dirigida al público joven.

Pinto

El Ayuntamiento organiza una Tardevieja con Disco Móvil el propio 31 de diciembre, como complemento a las Preúvas celebradas días antes en el recinto ferial del Parque Juan Carlos I.

Otros municipios del sur y este de Madrid

Localidades como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles o Parla han apostado en los últimos años por fórmulas similares, ya sea bajo el nombre de Tardevieja o integradas en sus programaciones de Preúvas y fiestas juveniles, con música en directo y sesiones de DJs.

La implantación y el formato concreto varían cada año según el municipio, el espacio disponible y el público objetivo.

Una alternativa que ha llegado para quedarse

Aunque nació como una propuesta puntual, la Tardevieja se ha convertido en una cita fija del calendario festivo en muchos municipios madrileños. Su éxito radica en ofrecer una despedida del año anticipada, accesible y pensada para todos los públicos, que complementa —sin sustituir— la tradicional Nochevieja. Con la consolidación de este modelo, los ayuntamientos refuerzan su oferta de ocio navideño y amplían las opciones para celebrar el final del año más allá de las campanadas de medianoche.