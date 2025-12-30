¿Qué supermercados de Madrid abren en Nochevieja y Año nuevo? Horarios de apertura y cierre de Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Alcampo...

La cuenta atrás para despedir el año y recibir al nuevo está a la vuelta de la esquina, y como cada año, las compras de última hora se convierten en un reto para muchos. Con cenas improvisadas, cambios de última hora en los menús o un descuido con los ingredientes, es esencial saber a qué hora puedes hacer tus compras en los supermercados de Madrid durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, días clave para la planificación de la Nochevieja y el Año Nuevo.

Mercadona

El 31 de diciembre, Mercadona abrirá de 09:00 h a 19:00 h, con cierre anticipado en todos sus establecimientos. Este horario reducido es similar al de otros años, así que asegúrate de planificar tu visita a tiempo.

Lidl

Al igual que Mercadona, Lidl abrirá de 09:00 h a 19:00 h. No habrá servicio por la tarde, por lo que si necesitas hacer alguna compra en el último minuto, tendrás que hacerlo antes de esa hora.

Carrefour

En muchos establecimientos de Carrefour, el horario será de 09:00 h a 19:00 h o 20:00 h, aunque en algunos lugares puede variar. Por ello, es recomendable consultar los horarios específicos de cada tienda.

Aldi

Aldi ha decidido cerrar por la tarde, limitando su horario de apertura solo hasta las 15:00 h. No olvides que esta cadena permanecerá cerrada durante los días festivos nacionales como el 1 de enero.

El Corte Inglés, Hipercor y Supercor

El horario de El Corte Inglés será reducido, de 10:00 h a 19:00 h, aunque también puede variar dependiendo de la ubicación. En estos grandes almacenes, asegúrate de revisar los horarios de apertura para evitar sorpresas.

Alcampo y DIA

Estos supermercados también reducirán su jornada, abriendo por la mañana y cerrando antes de la tarde. Los horarios exactos pueden variar, por lo que es mejor consultar cada tienda.

El 1 de enero casi todos los supermercados estarán cerrados

El 1 de enero, siendo festivo nacional, la mayoría de los supermercados permanecerán cerrados para permitir que sus empleados disfruten de la festividad. Esto incluye a las principales cadenas, como Mercadona, Lidl, Carrefour y Aldi, que no abrirán sus puertas en ningún momento del día. Por lo tanto, es fundamental organizarte con anticipación y hacer todas las compras necesarias el día anterior.

En cuanto a El Corte Inglés y Supercor, también estarán cerrados durante todo el día. Algunos supermercados de DIA podrían abrir con horarios limitados, pero siempre es recomendable revisar cada tienda para confirmar si habrá alguna excepción.

Consejos para evitar el estrés de última hora

Para que tus compras no se conviertan en un caos de última hora, es importante planificar con anticipación. Es recomendable hacer una lista de los productos que necesitas, así evitarás olvidos y ganarás tiempo. Si puedes, adelanta las compras al 30 de diciembre, un día en el que los supermercados tienen horarios normales y suele haber menos aglomeraciones.

Además, no olvides revisar los horarios online, ya que la mayoría de los supermercados actualizan sus horarios en sus páginas web o redes sociales. De esta manera, podrás confirmar los horarios exactos de tu tienda habitual antes de salir de casa. Evitar dejar todo para el último momento es clave; adelántate para no tener que correr por las calles en el último minuto y poder disfrutar de las fiestas sin prisas. Con algo de organización, podrás disfrutar de las celebraciones con más tranquilidad y menos estrés.