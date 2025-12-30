Los Reyes Magos cambian de recorrido en Móstoles: así será la Cabalgata 2026

Si ya tienes la bolsa preparada "por si cae algo", toma nota: la Cabalgata de Reyes Magos llega a Móstoles el domingo 5 de enero a las 18:00 horas con nuevo recorrido, participación de la Escuela Municipal de Danza y animación en la Plaza de España para hacer más llevadera la espera de Sus Majestades.

Este año, la Cabalgata modifica su itinerario para llegar a más vecinos. Las carrozas partirán de la Avenida de Portugal, en la esquina con Avenida del Alcalde de Móstoles, y seguirán por Avenida de Portugal en dirección al Teatro del Bosque. Después, el desfile continuará por Juan de Ocaña y Antonio Hernández hasta terminar en la Plaza de España, donde Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a los niños.

Danza, música y peñas: así será el desfile

En la comitiva participarán, además de las carrozas reales, la Escuela Municipal de Danza por primera vez, la Banda Municipal de Música y Majorettes de Móstoles, así como Bomberos, Protección Civil y las peñas locales: Barbacana, El Soto, La Loma, Lugareños 2008, Móstoles City, Las Cumbres, La Era, el Más Allá, Los Justos, Los Corbatos, Los Independientes, Los Mixtos, Soniquete, El Churri y Larra, con carrozas de temáticas y personajes televisivos y de dibujos animados. Como ya ocurrió el año pasado, volverá a desfilar el tren de mayores, con personas de los centros municipales.

Entre las novedades, a las 19:00 horas arrancará en la Plaza de España el espectáculo "Ya llegan los Reyes Magos", en el que unos pajes pondrán música, animación y baile para acompañar la espera hasta la llegada de Sus Majestades.

Asimismo, para facilitar que el mayor número de vecinos y visitantes pueda disfrutar del desfile, el Ayuntamiento habilitará un tramo azul en la zona de salida, en Avenida de Portugal, destinado a personas con diversidad funcional y sensorial. Durante el recorrido se repartirán 11.000 kilos de caramelos blandos y sin gluten.

Cortes de tráfico y cambios en autobuses

Con motivo de la Cabalgata, habrá cortes de calles de forma progresiva y por tramos desde las 17:30 horas y hasta el final del acto. Se recomienda evitar el coche en el centro durante ese intervalo. También se modificará el recorrido de las líneas de autobuses que transiten o tengan paradas en las calles del desfile. Agentes de la Policía Municipal y miembros de Protección Civil velarán por la seguridad durante todo el recorrido.

Consejos de seguridad para ir con niños

El Ayuntamiento de Móstoles recomienda seguir estas pautas, especialmente con los más pequeños: