La queja de Ruido Bernabéu por la San Silvestre Vallecana no es por los decibelios: "¿Podremos ir a urgencias?"

Madrid es una ciudad con vida. Ya sea entre semana, en finde, en laborables o en festivos, la capital siempre bulle con diversas actividades: manifestaciones, mítines, actos promocionales, carreras... Pero lo que para algunos es un gusto, a otros les puede parecer un fastidio.

Como cada 31 de diciembre, las calles de Madrid se llenarán de gente. No solo de compras o para disfrutar de la Nochevieja en la Puerta de Sol, sino que también se celebra la tradicional San Silvestre Vallecana, una carrera de 10 kilómetros de distancia que une deporte y fiesta. Con sus ediciones popular y élite, esta 61ª edición contará con cerca de 42.000 corredores.

Con su habitual salida en la Avenida de Concha Espina y meta en la calle Candilejas, en el caso de la popular, y en el interior del estadio de Vallecas, en la internacional, el recorrido obliga cada año a cortar al tráfico las principales vías de la capital. Es aquí cuando surge la controversia: ¿merece la pena bloquear el centro de una ciudad tan grande como Madrid por una carrera?

Recorrido de la San Silvestre Vallecana 2025 Popular (desde las 16:55 horas). El recorrido discurre por Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones), Serrano, República Argentina, Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Neptuno (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cánovas del Castillo (sentido contrario a la circulación), Ciudad de Barcelona, Albufera, Sierra del Cadí, Carlos Martín Álvarez, Martínez de la Riva, Candilejas (esquina calle Tiempos Modernos). Recorrido San Silvestre Internacional (a las 19:55 horas). El recorrido discurre por: Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones), Serrano, República Argentina, Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Neptuno (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cánovas del Castillo (sentido contrario a la circulación), Ciudad de Barcelona, Albufera, Monte Igueldo, Martínez de la Riva, Carlos Martín Álvarez, Puerto de Monasterio, Payaso Fofó, Arroyo del Olivar, Estadio de Vallecas.

A estas llamativas quejas se ha unido este año Ruido Bernabéu, la conocida cuenta de X que critica el ambiente sonoro del estadio del Real Madrid, principal movilizadora de la oposición a los conciertos en el renovado recinto blanco. En este caso, su protesta no tiene que ver con el ruido, sino con la prohibición de sacar el coche del garaje durante diez horas en el momento de la carrera.

En un post, el usuario ha lamentado la propuesta del Ayuntamiento de Madrid, que cierra el acceso y la salida del aparcamiento de la calle Rafael Salgado y pide limitar el uso de vehículos en los alrededores durante la tarde del 31 de diciembre, desde las 14:00 horas hasta la medianoche. "No se bloquean tantas horas seguidas ni con el futbol ni con otros eventos. Es un abuso", critica Ruido Bernabéu.

Uso del transporte público y alternativas

Para evitar sorpresas, el Ayuntamiento de Madrid ha instado a los madrileños a planificar con antelación sus desplazamientos, recomendando evitar el uso del coche privado en las zonas afectadas. Para aquellos que necesiten desplazarse por largas distancias, se aconseja utilizar las autovías M-30 y M-40, que no se verán afectadas por las restricciones.

Además, se registrarán modificaciones en el transporte público, especialmente en las líneas de autobús de la EMT Madrid. Entre las 16:00 y las 21:00 horas del 31 de diciembre, un total de 56 líneas de autobús modificarán sus itinerarios debido al paso de la carrera. Las líneas afectadas incluirán algunas de las más transitadas, como las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 10, entre otras.