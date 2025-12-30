El metro cuadrado más barato de la Comunidad de Madrid está en un pequeño pueblo del suroeste

El coste de la vivienda no para de crecer. En 2025, el 'boom' de precios ha provocado un crecimiento del 13,1% en cifras interanuales, cerca de un 10% en términos reales (descontada la inflación). Este fenómeno, generalizado en todo el territorio nacional pero con especial relevancia en los principales polos de empleo y turismo, se nota enormemente en la Comunidad de Madrid, donde ha crecido un 19,6% y la media del precio ya se sitúa en 3.799 euros por metro cuadrado, según publicó este lunes la tasadora Tinsa.

Pero no toda la región es la capital ni todos los precios están desorbitados. Aún quedan pueblos que se resisten a superar las cuatro cifras en el precio del metro cuadrado. En el suroeste de la Comunidad de Madrid, límite con las provincias de Toledo y Ávila, un pequeño pueblo de 3.372 habitantes es la "aldea gala" que resiste a los altos precios.

Se trata de Cadalso de los Vidrios, que se ha situado el último mes de noviembre como el municipio donde el metro cuadrado de vivienda usada es más barato en toda la región, con un precio medio de 999 euros/m². Así lo refleja el último estudio llevado a cabo por el portal 'Idealista', basado en su informe de precios del mes de noviembre de 2025 y que incluye también en su análisis el mercado más económico de cada comunidad autónoma española.

Clasificación de los pueblos más baratos de España

Aun siendo el más barato de toda la Comunidad, su precio medio está muy lejos del más barato de toda España para comprar una vivienda usada. En el caso de Almadén (Ciudad Real), los vendedores de viviendas en el municipio piden una media de 335 euros/m². El podio de los tres municipios más económicos se completa con otras dos localidades de Ciudad Real: Almodóvar del Campo, donde el metro cuadrado se queda en 427 euros, y Socuéllamos, donde alcanza los 460 euros.

En el cuarto puesto aparece el gallego Leiro en Ourense (478 euros/m²) seguido muy de cerca por Villacañas en Toledo (479 euros/m²) para cerrar el 'top 5'. Argamasilla de Alba, también en Ciudad Real (484 euros/m²) ocupa el sexto lugar y Miajadas, en Cáceres (487 euros/m²) aparece en séptima posición, mientras que Villanueva del Arzobispo, en Jaén, y Arroyo de la Luz, en Cáceres, (490 euros/m²) comparten la octava y novena plaza. En el décimo lugar se encuentra El Carpio, en Córdoba (491 euros/m²), como el último de los municipios por debajo de los 500 euros por metro cuadrado.