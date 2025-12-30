Madrid abre la puerta a construir más vivienda y a nuevas formas de convivir en el borrador de su nuevo plan urbanístico

Madrid se prepara para cambiar de guion urbanístico. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el borrador del Plan Estratégico Municipal (PEM), el documento fija una prioridad clara: facilitar la construcción de viviendas —"el mayor número posible"— y flexibilizar la forma de habitarlas, desde tipologías más adaptables hasta modelos emergentes de cohabitación como coliving y cohousing.

Se plantea como una hoja de ruta basada en la idea de equilibrar dos Madrid: la ciudad abierta y competitiva, con proyección internacional, y la del barrio, cercana y caminable, donde la vida cotidiana mantiene un trato más cercano. Ese principio actúa como columna vertebral para encajar los diez grandes desafíos —desde la vivienda y la sostenibilidad hasta la digitalización, la movilidad, el espacio público, la economía urbana o la cultura y el patrimonio— y, al mismo tiempo, para defender un cambio de modelo: una planificación más flexible y rápida que deje atrás las limitaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 1997.

Más vivienda y nuevas maneras de convivir

El diagnóstico que acompaña al borrador parte del crecimiento de la ciudad: desde 2005, Madrid ha sumado más de 350.000 habitantes y alcanza 3.527.924 vecinos, con el acceso a la vivienda como principal problema detectado. La respuesta del PEM se articula en una estrategia de vivienda que busca ampliar, diversificar y mejorar el parque residencial, con un mensaje de fondo: no solo hacen falta más casas, también más opciones, según el borrador que ha presentado el propio consistorio madrileño a un día de que finalice el año, ya con la mirada puesta en 2026.

El documento apuesta por:

Incrementar vivienda y repartir mejor el crecimiento entre barrios (equilibrio territorial).

y repartir mejor el crecimiento entre barrios (equilibrio territorial). Impulsar vivienda protegida y asequible .

. Rehabilitar el parque existente y regenerar barrios consolidados con criterios sociales y bioclimáticos.

el parque existente y regenerar barrios consolidados con criterios sociales y bioclimáticos. Actualizar la normativa para encajar nuevos modelos de habitar: coliving , cohousing y tipologías más flexibles.

para encajar nuevos modelos de habitar: y tipologías más flexibles. Crear barrios "completos", con servicios, equipamientos y espacio público cercano que acompañe la vida cotidiana.

Sostenibilidad y reequilibrio: la ciudad que se adapta

El PEM no coloca la vivienda aislada del resto. La acompaña con una estrategia de sostenibilidad que persigue un modelo urbano neutro en carbono, con gestión circular de recursos, salud urbana y una infraestructura verde y azul que conecte naturaleza, agua y ciudad. Y lo ata a una línea de transformación urbana que apunta a una Madrid más policéntrica, con centralidades distribuidas y grandes ejes urbanos y metropolitanos que dejen de actuar como fronteras para convertirse en corredores de integración territorial.

En ese marco, la cultura y el patrimonio aparecen como activos urbanos: conservar y activar lo histórico, lo industrial y lo inmaterial —costumbres, gastronomía, paisajes culturales— como parte de las operaciones de regeneración.

Urbanismo 4D: normas más flexibles y decisiones basadas en datos

La novedad de método es el llamado Urbanismo 4D: al urbanismo clásico se le añade el tiempo como variable para que el diagnóstico y las decisiones se actualicen de forma continua. El PEM propone simplificar y flexibilizar la normativa y apoyarse en indicadores y herramientas digitales —incluido un simulador estratégico— para identificar áreas prioritarias y orientar soluciones, con sostenibilidad ambiental, social y económica como marco.

Urbanismo 4D: normas más flexibles y decisiones basadas en datos para la ciudad de Madrid. / Borrador del Ayuntamiento de Madrid

Calendario: 2026, año clave; 2027, primera aprobación

El borrador ya se ha registrado en la Comunidad de Madrid junto con la documentación que inicia la tramitación ambiental. La Consejería emitirá un Documento de Alcance en el primer semestre de 2026, y el Ayuntamiento prevé llevar el PEM a aprobación inicial en Junta de Gobierno en el primer cuatrimestre de 2027.

En resumen: Madrid quiere un plan que le permita construir más vivienda y, a la vez, vivir de formas más flexibles, con una normativa menos rígida, un urbanismo apoyado en datos y una idea de ciudad equilibrada: grande en oportunidades, más cercana en la vida cotidiana.