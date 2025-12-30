EL TIEMPO
Madrid se acerca al fin de año con heladas y temperaturas mínimas a la baja
Las más bajas rozarán los 0ºC, mientras que las máximas permanecen estables
La Comunidad de Madrid se acerca al fin de año con los termómetros en caída libre. En el penúltimo día de 2025, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé unas temperaturas mínimas en descenso y heladas débiles, más frecuentes en la Sierra, donde pueden ser moderadas en cumbres.
Por la mañana se esperan cielos nubosos que se irán abriendo a claros a lo largo del día para quedar con algunos intervalos de nubes bajas. En la Sierra también serán probables las nieblas matinales y vespertinas dispersas y se esperan heladas débiles. Además, los vientos soplarán flojos variables con predominio norte.
En cuanto a las temperaturas, se esperan descensos en las mínimas, sobre todo en el centro y sur de la Comunidad, y ligeros cambios en las máximas. Las mínimas, concretamente, serán de 0ºC o 1ºC en la mayor parte de la región. Las máximas, por su parte, se mantendrán sin cambios o con ascensos ligeros, oscilando por lo general entre los 9ºC y los 11ºC.
Por municipios, los termómetros oscilarán entre los 2ºC y los 9ºC en Madrid; los 1ºC y 10ºC en Alcalá de Henares; los 1ºC y los 10ºC en Aranjuez; los 1ºC y los 11ºC en Collado Villalba; los 2ºC y los 10ºC en Getafe y los 0ºC y los 11ºC en Navalcarnero.
