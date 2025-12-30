Madrid quiere ser la capital europea de la Nochevieja: 650.000 asistentes, 40 millones de facturación... y subiendo

Madrid quiere jugar en la primera división de la Nochevieja europea y vuelve por segundo año consecutivo a apretar el acelerador en la promoción internacional. Con ese objetivo, la Comunidad de Madrid y Noche Madrid relanzan la campaña 'Madrid baila en Navidad' para proyectar el "estilo de vida madrileño en Francia, Italia, Reino Unido y México, con una estrategia que combina redes sociales y acciones de comunicación para públicos jóvenes y adultos", explica Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El sector llega a estas fechas con previsiones de estabilidad en la facturación, en torno a los 40 millones de euros, y con un aumento del público que podría superar las 620.000 personas celebrando el fin de año en locales de la región. Además, la campaña navideña se apoya en un impulso del empleo, con alrededor de 4.000 contrataciones en diciembre.

Archivo - Cientos de personas con el reloj de la Real Casa de Correos al fondo, antes de las campanadas de Nochevieja 2023, en la Puerta del Sol, a 31 de diciembre de 2023, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

La oferta se presenta como uno de los grandes argumentos: la Comunidad de Madrid cuenta con 1.698 locales de ocio. De ellos, 389 son clubs y discotecas —incluidas salas de fiesta, restaurantes-espectáculo y dinner shows—, con cierres que pueden llegar hasta las 05:30 horas. Los 1.309 restantes corresponden a bares de copas en distintas modalidades, con horario de cierre a las 03:00. Aunque, en Nochevieja el horario cambia. Es la única noche del año en la que el horario se amplía 2 horas más. De tal manera que, los clubs y discotecas cerrarán a las 08:00 horas de la mañana y los bares de copas a las 05:00 horas.

Los datos figuran en el Estudio de Perspectivas de Navidad y Nochevieja 2025, elaborado por Noche Madrid, España de Noche y Coca-Cola. Pizcueta enmarca la iniciativa en un plan sostenido de promoción turística ligado a la vida nocturna llamada Nightlife in Greater Madrid, que pone en valor la oferta global del ocio nocturno madrileño durante los últimos cuatro años.

La Comunidad de Madrid y Noche Madrid lanzan la campaña 'Madrid baila en Navidad' para proyectar el "estilo de vida madrileño en Francia, Italia, Reino Unido y México. / Cedida

De Europa a México: por qué se priorizan cuatro mercados

La campaña concentra sus esfuerzos en Francia, Italia, Reino Unido y México. Pizcueta lo vincula a la identificación de los principales países emisores junto a la Comunidad y a acciones directas en destino: "El caso francés es que, además, es un caso que estamos trabajando mucho porque estamos yendo a París, haciendo acciones de promoción en París, en colaboración con clubs de París", sostiene.

El reloj de la Puerta del Sol da la bienvenida al nuevo año en una celebración que concentró a miles de personas en la popular plaza madrileña. / EFE

Sobre el salto a México, lo relaciona con el impacto turístico y económico: "al penetrar en México con todo lo que está suponiendo de boom, no solo a nivel turístico, sino incluso a nivel residencial y de inversiones mexicanas en la capital", añade. En el diseño de la campaña, Noche Madrid diferencia mensajes y públicos: "por un lado, a través de las redes sociales vamos a dirigirnos al público juvenil y luego a través de los medios de comunicación, aquí estamos hablando de un público más adulto".

Varias personas celebran las Preuvas en la Puerta del Sol, a 31 de diciembre de 2023, en Madrid (España). / Europa Press

Preuvas y tardeo

La estrategia combina redes sociales y comunicación. Desde Noche Madrid detallan que la campaña arrancó con creadores de contenido y una agenda de experiencias en la ciudad: "generar contenido en las redes sociales a través de influencers, que es como empezó la campaña con la celebración de un fam trip el 17 de diciembre por locales emblemáticos de la ciudad". En ese calendario, se incorpora el impulso del tardeo en fechas clave. Sobre las "preuvas”, señala que fue "la sesión de tardeo más importante de la semana", y añade un dato de participación del sector al afirmar que "prácticamente un 80 % de las discotecas habituales de las sesiones de tardeo abrieron sus puertas".

Qué vende Madrid: "estilo de vida", seguridad y movilidad nocturna

Para Noche Madrid, el principal argumento para atraer al visitante en Nochevieja no es un icono arquitectónico, sino una experiencia urbana. Pizcueta lo resume así: "a fin de cuentas es lo que más demanda y lo que mejor está valorado por todos los estudios turísticos… es el estilo de vida". Y lo aterriza en elementos prácticos: "el hecho de que tú a las 2 de la mañana puedas circular un fin de semana por una avenida concurrida, pero en la que te encuentras absolutamente seguro con una infraestructura de transportes tan buena".

Archivo - Ambiente durante una fiesta de Nochevieja en Madrid. / Europa Press

No solo el gran tejido de ocio nocturno, sino también, la Puerta del Sol es otro valor diferencial para potenciar la imagen de Madrid. "Más que el valor cuantitativo lo que tiene es el valor icónico, que a fin de cuentas es la imagen de la Nochevieja en España".

Próximo paso: guía de vida nocturna en Fitur

La campaña enlaza con otras acciones de posicionamiento. En esta ocasión pensando en el próximo 22 de enero de 2026 en el marco de Fitur y en colaboración con la Comunidad, Pizcueta avanza a este medio un hito inmediato con la presentación de la tercera edición de la guía de 'La Vida Nocturna Madrileña'. Se trata de "una guía actualizada con los mejores locales de la noche madrileña", culmina.