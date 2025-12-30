Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un año más MecanoReinserción de menoresHotel fantasma de AlpedretePuerta del SolCírculo de Bellas ArtesTardeviejaMargharettaSan Silvestre Vallecana
instagramlinkedin

SUCESOS

Un incendio en un piso de Fuenlabrada provoca seis traslados al hospital por heridas leves

El fuego ha obligado a confinar a los vecinos, mientras que el SUMMA 112 ha atendido a 13 personas y trasladado a seis al hospital

Un incendio en un piso de Fuenlabrada provoca seis traslados al hospital por heridas leves.

Un incendio en un piso de Fuenlabrada provoca seis traslados al hospital por heridas leves. / 112 Comunidad de Madrid

Paula Correa

Madrid

Un incendio declarado a las 09:15 de la mañana en una vivienda de la Avenida de la Tolerancia, 3, en Fuenlabrada, ha obligado a movilizar ocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid. A su llegada, las llamas salían por la fachada de un piso situado en la tercera planta, según han indicado fuentes de la intervención.

Los bomberos confinaron a los vecinos del edificio mientras trabajaban en la extinción y, una vez controlado el fuego, procedieron a ventilar el inmueble. La vivienda afectada ha quedado totalmente dañada.

SUMMA 112 atendió a 13 personas, todas leves; seis fueron trasladadas al hospital.

SUMMA 112 atendió a 13 personas, todas leves; seis fueron trasladadas al hospital. / 112 Comunidad de Madrid

El SUMMA 112 atendió a 13 personas, todas leves, aunque seis de ellas precisaron traslado hospitalario. Entre los evacuados figura un hombre con quemaduras en las manos y una mujer con traumatismo craneoencefálico leve. Además, fueron trasladadas tres personas por inhalación de humo y una menor de edad por un corte, que fue derivada al hospital junto a su hermano como acompañante.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el origen del incendio. En el operativo también intervino la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL