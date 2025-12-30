SUCESOS
Un incendio en un piso de Fuenlabrada provoca seis traslados al hospital por heridas leves
El fuego ha obligado a confinar a los vecinos, mientras que el SUMMA 112 ha atendido a 13 personas y trasladado a seis al hospital
Un incendio declarado a las 09:15 de la mañana en una vivienda de la Avenida de la Tolerancia, 3, en Fuenlabrada, ha obligado a movilizar ocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid. A su llegada, las llamas salían por la fachada de un piso situado en la tercera planta, según han indicado fuentes de la intervención.
Los bomberos confinaron a los vecinos del edificio mientras trabajaban en la extinción y, una vez controlado el fuego, procedieron a ventilar el inmueble. La vivienda afectada ha quedado totalmente dañada.
El SUMMA 112 atendió a 13 personas, todas leves, aunque seis de ellas precisaron traslado hospitalario. Entre los evacuados figura un hombre con quemaduras en las manos y una mujer con traumatismo craneoencefálico leve. Además, fueron trasladadas tres personas por inhalación de humo y una menor de edad por un corte, que fue derivada al hospital junto a su hermano como acompañante.
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el origen del incendio. En el operativo también intervino la Policía Local.
