La guerra del Gobierno y Madrid por el Círculo de Bellas Artes: ¿por qué uno sube sus ayudas a 300.000 euros y otro las baja a 12.000?

No es sólo un tema económico. La bronca entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid por la financiación del Círculo de Bellas Artes (CBA) va más allá. Llevan 20 días lanzándose acusaciones de censura y oportunismo que, este lunes, de nuevo, ha abierto otro capítulo: el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, se ha reunido con el presidente de la institución cultural, Juan Miguel Hernández, para reafirmar las ayudas del Ejecutivo central. Para 2026, tienen previsto aumentarlas hasta los 300.000 euros con el objetivo de "paliar la disminución paulatina del dinero procedente de la Comunidad". Ésta bajará su aportación de los 250.000 (2024) hasta los 12.000 (2026) euros. ¿Los motivos? Cada parte tiene su versión.

La batalla arrancó el pasado 9 de diciembre cuando el Ministerio de Cultura anunció un incremento de sus contribuciones al CBA: pasarían de 250.000 (2025) a 300.000(2026) euros. Esta subida de 50.000 buscaría amortiguar el descenso de las ayudas otorgadas por la Comunidad de Madrid: 250.000 (2024), 100.000 (2025) y 12.000 (2026). "Esta decisión supone un intento injustificado de condicionar su programación y ejercer una presión incompatible con la autonomía cultural que debe regir cualquier institución artística. La asfixia económica es una práctica de censura que estamos viendo en otras Comunidades Autónomas", apuntó entonces Ernest Urtasun, ministro de Cultura.

Interior del Círculo de Bellas Artes, que este año ha acercado a los encuentro entre españoles a Corea. / K-EXPO Spain 2025

La respuesta del Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso no se hizo de rogar. A las pocas horas, señaló que dicha rebaja económica se debía a un cambio en el modelo de ayudas: "Se priorizará el apoyo a proyecto frente a las subvenciones nominativas". De este modo, la cantidad total que el CBA reciba dependerá del número de planes culturales que la Comunidad reciba y apruebe. “Tan sólo el 4% de su presupuesto es aportado por las administraciones públicas. Madrid ha sido históricamente la Comunidad que más ha aportado”, respondió Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo regional, a Urtasun, a quien se dirigió como “el censor mayor del reino”.

Este planteamiento, según trasladó la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a Europa Press días después, "pretende mejorar la eficiencia presupuestaria y apoyar no tanto a instituciones concretas, sino proyectos que tengan especial interés para los ciudadanos". Como ejemplo, la lectura continuada de El Quijote que se realiza anualmente. Una explicación que no convenció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Cuando algunos optan por la asfixia económica, otros reforzamos nuestro compromiso".

Defensa de Palestina

La polémica coincide con la celebración de los 100 años del CBA en el número 42 de la calle Alcalá. Un detalle que, según desveló eldiario.es, ha agravado la decepción que Juan Miguel Hernández, su presidente, siente al respecto. En el último año, el centro ha acogido un encierro docente de la Marea Palestina que exigía el embargo de armas a Israel, así como distintas exposiciones sobre el genocidio cometido en Gaza. Asimismo, ha realizado acciones para reivindicar la Memoria Histórica frente al blanqueamiento de la dictadura de Franco. Proyectos que, tal y como Hernández puntualizó al citado medio, tuvo su correspondiente reprimenda por parte del Consistorio: "Hacéis cosas que no nos gustan".

Imagen de la rueda de prensa de la Marea Palestina en el CBA. / EFE

La Comunidad de Madrid es parte del órgano rector del CBA desde 1983. “En la última reunión del Patronato, uno de sus representantes vino a decir que nuestro proyecto no se complementaba bien con el de la Comunidad. Y que con ese mensaje podíamos entender lo que teníamos que hacer para que retornaran las ayudas como eran antes. No sé si son tan defensores de la libertad de expresión y de creación como nosotros, pero nuestro concepto del arte y de la cultura disiente un poco del que tienen", añadió Hernández. Su conclusión: "Es un problema de confrontación estética, aquí creemos que el primer papel del arte no es el mero entretenimiento".