SUCESOS
Bomberos y Guardia Civil rescatan a un grupo de jóvenes "enriscados" en la sierra de Guadarrama
Agentes de la Guardia Civil intervinieron el lunes por la tarde para auxiliar a un grupo de jóvenes que no podían continuar su ruta en la sierra de Guadarrama, en Madrid
La Guardia Civil ha rescatado a seis jóvenes que habían quedado atrapados en la zona de La Pedriza, en la sierra de Guadarrama (Madrid). Todos ellos resultaron ilesos, según ha informado la Comandancia de Madrid.
El aviso se recibió alrededor de las 18:30 horas del lunes, cuando se alertó de que el grupo había quedado “enriscado” en un punto del paraje. Los jóvenes estaban dando una vuelta por la sierra, pero no pudieron regresar al verse bloqueados en una zona con planchas de granito húmedo, maleza y sin encontrar un sendero para continuar.
Una vez localizados, los agentes procedieron al rescate y acompañaron al grupo hasta una zona segura, con el apoyo de los bomberos del Grupo Especial de Rescate en Altura, según la información facilitada por la Guardia Civil.
