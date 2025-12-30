Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NOCHEVIEJA

Getafe, Alcorcón, Leganés y Parla celebran este martes sus Preúvas: horarios y programación

Fuenlabrada las organiza el miércoles 31 por la mañana, mientras que Móstoles y Pinto ya celebraron sus citas el fin de semana

Preúvas en la Puerta del Sol de Madrid.

Preúvas en la Puerta del Sol de Madrid. / Marta Fernández Jara / Europa Press

Paula Correa

Madrid

Las localidades madrileñas de Getafe, Alcorcón, Leganés y Parla adelantan a este martes 30 de diciembre sus Fiestas de Preúvas, con propuestas que combinan música en directo, DJs y actividades para público familiar. Fuenlabrada celebrará las suyas el miércoles 31 por la mañana, mientras que Móstoles y Pinto ya organizaron sus citas el pasado fin de semana, según informa EFE.

Getafe: Preúvas familiares en la plaza de la Constitución

En Getafe, la Fiesta de Preúvas se celebra este martes 30 desde las 11:30 horas en la plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento. La jornada estará amenizada por la Billy Boom Band (con varios miembros de La sonrisa de Julia) y se plantea como una propuesta orientada al público familiar.

Leganés: doble cita en la plaza Mayor y en La Fortuna

En Leganés habrá dos fiestas este 30 de diciembre:

  • Plaza Mayor (21:00 horas): sesión con DJ Tello, además de cotillón y photocall para los asistentes.
  • Barrio de La Fortuna (19:30 horas): actuación del tributo a Camela 'Mecamela' y sesiones de los DJ's Kiko y Kusto.

Alcorcón: Preúvas solidarias y ‘Tardevieja’ el día 31

En Alcorcón, la Plaza Reyes de España acoge este martes 30 desde las 19:00 horas unas Preúvas solidarias. Las asociaciones PAMA y Club Amigos repartirán las 12 uvas de la suerte (golosinas, uvas pasas y gusanitos) a cambio de un donativo de 1 euro.

La programación incluye además Live Karaoke, una banda que interpreta en directo canciones de distintos estilos con temas de AC/DC, Estopa, Alaska, Amaral, Celtas Cortos, entre otros.

Ya el miércoles 31, a las 20:00 horas, el municipio celebra la Tardevieja en el Auditorio Paco de Lucía del Recinto Ferial, con DJs locales como Vagavatú, Vicente Colomo, Kaperuzzita Ferozz, Ester sin H, Alberto Bermejo y Dani Colomo.

Parla: pregón, campanadas y concierto a las 11:30

En Parla, las Preúvas se adelantan también al martes 30, desde las 11:30 horas en la plaza de la Constitución. La cita incluye pregón, campanadas y concierto de la Gata Brass Band, además de un espectáculo de la compañía Las nietas de la abuela Abutarda.

Las uvas y gominolas se venderán a través de la asociación local de afectados por fibromialgia 'FibroParla', a cambio de un donativo de 2 euros.

Fuenlabrada: Preúvas el miércoles 31 con Inés Hernand y DJ Verse

En Fuenlabrada, la Plaza de la Constitución acoge el miércoles 31 desde las 11:30 horas su Fiesta de las Preúvas, presentada por Inés Hernand, una elección que ha generado protestas de algunos partidos de la oposición, que habían pedido su sustitución.

La música correrá a cargo del fuenlabreño Dj Verse, descrito como DJ, beatmaker y productor madrileño vinculado a eventos como RedBull Batalla y la FMS (Freestyle Master Series).

Móstoles y Pinto: Preúvas ya celebradas y más ‘tardeo’ para el 31

En Móstoles, la Plaza de España acogió el sábado pasado las Preúvas, con una fiesta protagonizada por Los 40 Classic y Soraya como maestra de ceremonias, y el reparto gratuito de 5.000 raciones de las 12 uvas de la suerte.

En Pinto, las Preúvas se celebraron el 28 de diciembre con actuaciones de la Orquesta Liverpool y Bacarrá On' Tour en el recinto ferial del Parque Juan Carlos I. Además, el Ayuntamiento ha programado para este 31 de diciembre una 'Tardevieja' con 'Disco Móvil'.

