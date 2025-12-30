Detenido un hombre por una agresión sexual a una mujer y su sobrina en Puente de Vallecas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 32 años, de origen peruano, como presunto autor de una agresión sexual a una mujer y a su sobrina de 18 años en un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de diciembre sobre las 11:20 horas de la mañana, según ha adelantado el diario 'El Mundo'. Las víctimas, ambas también de nacionalidad peruana, conocían al presunto agresor desde hacía varios meses y le habrían invitado a su vivienda tras una fiesta con amigos.

Tras lo ocurrido, ambas mujeres interpusieron denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que se ha hecho cargo de la investigación. El arresto se produjo este domingo y el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas, según apuntan las mismas fuentes.