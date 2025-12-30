SUCESOS EN LA CAPITAL
Detenido un hombre por una agresión sexual a una mujer y su sobrina en Puente de Vallecas
El arresto se produjo este domingo y el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas
EP
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 32 años, de origen peruano, como presunto autor de una agresión sexual a una mujer y a su sobrina de 18 años en un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de diciembre sobre las 11:20 horas de la mañana, según ha adelantado el diario 'El Mundo'. Las víctimas, ambas también de nacionalidad peruana, conocían al presunto agresor desde hacía varios meses y le habrían invitado a su vivienda tras una fiesta con amigos.
Tras lo ocurrido, ambas mujeres interpusieron denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que se ha hecho cargo de la investigación. El arresto se produjo este domingo y el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas, según apuntan las mismas fuentes.
- La Comunidad de Madrid activa la primera herramienta digital de una Administración para analizar la excelencia empresarial
- Su madre enfermó y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar con 22 años: 'La universidad no me daba de comer y este es nuestro sustento
- La joven de Toledo ingresada en la UCI por tomar unos sobres adelgazantes supera el segundo trasplante de hígado
- Madrid concentra casi un tercio de la ciencia española, aunque la colaboración con la empresa sigue en mínimos
- Accidente en la M-507: seis trasladados a hospitales tras un choque en Navalcarnero
- Toledo tendrá una segunda estación de tren: ubicación, fechas y qué pasará con Santa Barbará
- La mejor escapada de Navidad está a 30 minutos de la capital: el balneario con 'flotarium', cascada de hielo y jacuzzis perfecto para disfrutar en invierno
- Madrid mantiene congeladas las tarifas del transporte: así quedan los precios para 2026