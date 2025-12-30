Detienen a la mujer responsable del atropello mortal en Fuencarral-El Pardo tras darse a la fuga

La Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón detuvo este lunes a una mujer como presunta responsable del atropello mortal de un peatón ocurrido en la madrugada del domingo en la calle Valle de Mena, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Tras el incidente, la conductora se dio a la fuga. La detención fue confirmada por fuentes del cuerpo local.

La investigación, dirigida por el Grupo de Atestados de la Policía Judicial de Tráfico, permitió localizar el vehículo implicado en el atropello en menos de 24 horas, gracias al análisis de las cámaras de seguridad y la labor de los agentes especializados. El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas del domingo, a la altura del número 12 de la calle Valle de Mena. El cadáver del hombre fue encontrado a las 07:00 horas por una mujer que corría por la zona y alertó a las autoridades.

Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, explicó que, aunque al principio se desconocían las circunstancias exactas del suceso, los investigadores sospecharon que se trataba de un accidente de tráfico debido a las lesiones sufridas por la víctima. Así, se abrió una investigación que ha llevado a identificar el atropello mortal y a la detención de la presunta autora.

Sanz destacó la importancia del trabajo realizado por los profesionales de la Policía Judicial y Samur-Protección Civil, quienes, a pesar de la hora y la escasa presencia de testigos en la zona, lograron localizar rápidamente a la responsable del atropello. La investigación continúa abierta y, aunque Sanz pidió "prudencia", elogió la labor de los agentes en circunstancias tan complicadas.