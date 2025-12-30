El Cuerpo de Bomberos de Madrid cierra su unidad médica por ausencia de facultativos y provoca protestas: "Es inadmisible"

El Cuerpo de Bomberos de Madrid ha iniciado hoy un cierre sin precedentes de su Unidad Médica, que se extenderá hasta el 12 de enero de 2026, debido a la falta de médicos. Esta decisión, la primera de su tipo desde la creación del servicio, ha sido denunciada por el Sindicato de Bomberos, federado en CSIT Unión Profesional y CSIF.

El cierre de la Unidad Médica se debe a la baja de una de sus profesionales y al periodo vacacional de otra, según informaron en un comunicado conjunto las dos organizaciones sindicales. Esta situación ha generado una fuerte reacción entre los representantes de los trabajadores, quienes califican de "inadmisible" la falta de previsión por parte de la Dirección General de Emergencias (DGE), especialmente ante la reciente jubilación de un facultativo y la falta de sustituciones.

La Unidad Médica desempeña funciones clave dentro del Cuerpo de Bomberos, tales como la vigilancia de la salud, la adaptación de puestos de trabajo, la gestión de alertas médicas, la valoración de enfermedades de familiares, la supervisión del material sanitario en los parques y vehículos, el control de vacunación y el apoyo en los procesos selectivos.

Juan Carlos Martínez Agüera, miembro de la Comisión de Salud Laboral por CSIF, ha enviado una queja formal a las autoridades, exigiendo la intervención de la Administración y el restablecimiento urgente del servicio. En su escrito, destaca la "situación de desprotección" que enfrenta la plantilla, especialmente en términos de vigilancia de la salud y asistencia médica técnica, y solicita una explicación por escrito sobre la falta de mecanismos de sustitución.

Reacción sindical

Por su parte, las organizaciones sindicales CSIT Unión Profesional y CSIF han anunciado que tomarán medidas de presión en los próximos días para exigir la cobertura inmediata de las plazas vacantes y una mejora en las condiciones laborales de los facultativos, advirtiendo que no permitirán que continúe la paralización de este servicio esencial para los bomberos.

Este cierre ha generado inquietud sobre la capacidad del Cuerpo de Bomberos de Madrid para garantizar la salud y seguridad de su personal durante el tiempo que dure la clausura de la Unidad Médica.