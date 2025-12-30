Decenas de inquilinos en Madrid son forzados a dejar sus pisos por rehabilitación de la Casa de Alba

Decenas de inquilinos que residen en cinco bloques de viviendas cercanos al Palacio de Liria en Madrid deberán abandonar sus pisos debido a que la Casa de Alba, propietaria de los inmuebles, ha decidido no renovar sus contratos de alquiler. La razón oficial que esgrimen es la necesidad de realizar rehabilitaciones en los edificios.

Alrededor de 50 inquilinos han recibido en las últimas semanas cartas firmadas por la empresa Bala Investment, encargada de gestionar los edificios. En las misivas se informa que sus contratos no serán renovados y se les insta a proceder con una "salida ordenada".

Los inmuebles afectados se encuentran en la calle Manuel, en los números 3, 5 y 7, y en la calle Duque de Liria, en los números 4 y 6. Según el catastro, estos edificios fueron construidos entre 1914 y 1930, y albergan un total de más de 70 viviendas de distintos tamaños y precios de alquiler, que varían entre 500 y 2.000 euros mensuales, según ha podido confirmar EFE.

Vecinos lamentan el cambio en la gestión

Muchas de estas familias residen en los apartamentos desde tiempos de la duquesa de Alba, quien falleció en 2014. Una vecina afectada ha declarado que durante el mandato de la duquesa, la atención a los inquilinos era "excelente". Sin embargo, la situación cambió tras la toma de control por parte de sus descendientes, quienes en 2019 firmaron nuevos contratos con incrementos significativos en los precios de los alquileres.

Actualmente, los inquilinos han sido notificados de que deberán abandonar sus viviendas al vencimiento de sus contratos, sin posibilidad de renovación, a pesar de que algunos se han mostrado dispuestos a pagar rentas más altas. La justificación oficial de la propiedad es la realización de obras para rehabilitar los edificios, pero muchos vecinos sospechan que la verdadera intención es darles un uso más rentable, como alquileres temporales para estudiantes o pisos turísticos.

Una vecina afectada ha comentado que Bala Investment está llevando a cabo reuniones individuales con los inquilinos, en las que la empresa ha mencionado que comenzarán las obras en junio, incluyendo la división de los pisos más grandes.

Operación similar en el pasado

Cabe recordar que la Casa de Alba ya emprendió una operación similar el año pasado, cuando, gracias a un plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento, convirtió los edificios de los números 22 y 24 de la calle Princesa en 66 apartamentos turísticos. Como destacó una de las vecinas afectadas: "La Casa de Alba debería dar ejemplo, como lo hacía la propia duquesa, que siempre cuidó de las familias".