Un concejal del PP rompe la disciplina de voto y tumba los presupuestos de Moralzarzal para 2026

El Ayuntamiento de Moralzarzal no ha logrado aprobar los presupuestos municipales de 2026 después de que un concejal del Partido Popular, formación que gobierna el municipio, rompiera la disciplina de voto del equipo de Gobierno y se sumara al rechazo de la oposición durante el pleno. La votación dejó sin respaldo las cuentas presentadas por el Ejecutivo local.

Desde el grupo municipal socialista, principal fuerza de la oposición, han calificado lo ocurrido como un “fracaso absoluto” del equipo de Gobierno y un síntoma de “descomposición”, al sostener que el proyecto presupuestario no convenció ni siquiera a los concejales del PP.

El PSOE ha atribuido este desenlace a la “incapacidad técnica y política” del concejal de Hacienda, Fernando Cobo, y a la falta de diálogo con el resto de la corporación municipal.

El PSOE argumenta “riesgos financieros” y critica el recurso al endeudamiento

Los socialistas han defendido su voto en contra tras lo que han definido como un análisis técnico de un presupuesto que, a su juicio, presentaba importantes riesgos financieros. En este sentido, han señalado que el expediente se planteaba en un contexto de incertidumbre sobre la regla de gasto y contemplaba un aumento del gasto corriente hasta los 15,2 millones de euros, además de un endeudamiento que alcanzaría los 4,5 millones.

También han denunciado que las cuentas incluían un incremento significativo de la deuda municipal mediante la solicitud de un préstamo bancario pese a la existencia de remanente de tesorería, lo que, según este grupo, habría supuesto un notable aumento del pago de intereses.

Además, han criticado el crecimiento del coste del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos y la falta de medidas eficaces para reducir los residuos enviados a vertedero.

Enmiendas rechazadas y petición de responsabilidades

Durante la tramitación, el grupo socialista presentó enmiendas para, entre otros puntos, estudiar la remunicipalización del servicio de limpieza, impulsar el compostaje comunitario, evitar el recurso al endeudamiento y destinar más recursos a políticas de empleo juvenil. Según han indicado, estas propuestas fueron rechazadas por el equipo de Gobierno.

Tras el pleno, el PSOE reclamó responsabilidades políticas al alcalde y al concejal de Hacienda, a quienes responsabiliza de la situación. La no aprobación de los presupuestos abre ahora un escenario de incertidumbre sobre la gestión económica del municipio en 2026.