Madrid autoriza seis macrofiestas de año nuevo con aforos de hasta 1.100 personas

La Comunidad de Madrid ha autorizado la celebración de seis macrofiestas de Nochevieja en San Agustín del Guadalix, Griñón, Cobeña, Ajalvir, San Martín de Valdeiglesias y Guadalix de la Sierra, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Los eventos es te jueves 1 de enero de 2026 en instalaciones de titularidad pública de esos municipios, en concreto en polideportivos municipales, tras superar los controles de seguridad y la normativa técnica exigidos.

La mayor cita prevista es la de San Agustín del Guadalix, con un aforo máximo autorizado de 1.100 personas. Le siguen Griñón (hasta 999 asistentes) y Cobeña (con capacidad para 950).

En el resto de localidades —Ajalvir, San Martín de Valdeiglesias y Guadalix de la Sierra— la Comunidad ha dado luz verde a eventos de menor tamaño, con un límite de 500 asistentes en cada uno de los centros deportivos.

Por qué interviene el Gobierno regional

La competencia del Gobierno regional se activa cuando los espectáculos públicos se plantean en espacios que cuentan con licencia para otros usos, como sucede con los polideportivos. La Consejería vincula la autorización a la presentación de informes técnicos municipales que acrediten la seguridad de las instalaciones y el cumplimiento de los planes de protección civil.

Entre los requisitos exigidos para estas seis citas figuran la obligación de disponer de planes de emergencias, personal de seguridad privada, servicios higiénicos, asistencia sanitaria mediante ambulancias y guardarropa, en función del volumen de público.

Por otro lado, las administraciones locales mantienen la potestad para gestionar ampliaciones de horario y las licencias de aquellos locales de ocio con actividad habitual.

La Comunidad prevé un dispositivo especial de vigilancia durante la madrugada de Año Nuevo para garantizar el cumplimiento de los aforos autorizados y de todas las medidas de evacuación previstas en la normativa de espectáculos.