Dónde cenar comida asiática en Madrid en Nochevieja: menús exclusivos para recibir 2026 con brindis (y mucho sabor)

Si este 31 de diciembre quieres salir del guion (adiós a la cena clásica) y darle la bienvenida a 2026 con una Nochevieja de inspiración oriental, Madrid tiene varias mesas de ocasión con menús diseñados para la fecha: dim sum de lujo, pato crujiente con caviar, nigiris de autor, maridajes top, uvas de la suerte y hasta opción de seguir la noche con DJ. Aquí tienes una ruta —de la alta cocina asiática al formato club— con los menús especiales más tentadores de la ciudad.

Lelong Asian Club: dim sum de lujo, lubina al vapor y pato con caviar (con menú infantil)

Lelong Asian Club (Carrera de San Jerónimo, 9) plantea una despedida de año en clave elegante: la noche arranca con copa de Champagne y un dim sum de Wagyu 5A ligeramente ahumado con soja caramelizada. El menú sigue con entrantes como gamba roja crujiente con chili y jengibre, dim sum “Fin de Año” de carabinero y yema de huevo y Xia Long Bao de ibérico en su jugo.

En los principales, lubina al vapor con pak choi en salsa agridulce y polvo de jengibre, y el gran momento: piel de pato crujiente con caviar Beluga, con su carne, crepes, crudités y salsa tradicional. De postre, trufa navideña y mochi de dulce de leche con chantilly. Incluye uvas de la suerte, copa de Champagne, cotillón y selección de vinos del sumiller. Precio: 280 euros. Además, hay Menú de Niños (120 euros) con rollitos de pato, langostinos salteados, Black Angus con setas, arroz salteado y postre, con bebidas y cotillón.

Bao Li: Nochevieja a la carta y opción de after en formato club

Si prefieres cenar a tu ritmo y elegir platos de carta, Bao Li (Calle Jovellanos, 5) propone Nochevieja con consumo mínimo de 280 € por persona, que incluye copa de Champagne Chavost Blanc d’Assemblage Brut Nature, uvas de la suerte y cotillón (bebidas aparte; consumo mínimo obligatorio). Bao Li es, además, una de esas direcciones para sacar artillería: wontón crujiente de carabinero, bogavante, wagyu, cangrejo real, pato laqueado estilo Beijing en dos pases. Y si la idea es cena y fiesta, puedes enlazar con DJ y barra libre hasta las 4:30 en Lelong Asian Club por 160 euros.

China Crown: un menú imperial con Wagyu, Xia Long Bao y pato crujiente

La propuesta de China Crown ubicado en C/ Don Ramón de la Cruz, 6 (Barrio de Salamanca) para despedir el año sigue el hilo de la casa: alta cocina china con toque sofisticado. Arranca con dim sum de Wagyu 5A y continúa con hits como Xia Long Bao de ibérico, lubina al vapor con pak choi y el icónico pato crujiente con caviar Beluga (con crepes, crudités y salsa tradicional). Incluye uvas de la suerte, copa de Champagne, cotillón y selección de vinos del sumiller. Precio: 280 euros. Para familias, también hay Menú Infantil (120 euros) con platos sencillos y postre, bebidas y cotillón. Y, como plan B (o A), opción de continuar con fiesta, DJ y barra libre hasta las 4:30 en Lelong, también del mismo grupo, por 160 euros.

Sushi Bar Tottori (Lagasca): seis pases, erizo con caviar y final con trufas de té verde

Para quienes quieren una Nochevieja muy japonesa, Sushi Bar Tottori (C/ Lagasca, 67) firma un menú de seis pases + postre con guiños marinos y bocados de alto voltaje: carpaccio de carabinero, erizo de mar con chutoro, yema curada y caviar Beluga, usuzukuri de lubina, brochetas teriyaki, gyutan, wantón de bacalao con pilpil y hasta sándwich tonkatsu de solomillo con wasabi natural. El dulce llega con trufas de té verde y menta.

Precio: 280 euros e incluye uvas de la suerte, copa de Champagne, cotillón y una copa de destilado (selección del bartender). También permite rematar con el after en Lelong por 160 euros (DJ y barra libre hasta las 4:30).

Quintoelemento: fusión de autor con maridaje

Si te apetece una experiencia más viajera —entre lo japonés, lo mediterráneo y técnicas de autor— Quintoelemento (C/ Atocha, 125 (7ª planta) plantea una Nochevieja de show gastronómico: steak tartar envuelto en cecina con caviar, tempura de hoja shiso con tartar de carabinero, rape y bogavante braseados, costilla de ternera melosa glaseada y un final de chocolate en texturas con mini gofres. El precio es de 350 euros por persona, con un recorrido de maridajes selectos pensado para acompañar cada pase.

Makoto: cena ambiciosa (ostra con ponzu, wagyu a la robata y handroll con caviar)

Para una noche verdaderamente 'once in a lifetime', Makoto (C/ Marqués de Villamagna, 1) presenta un menú japonés de lujo con ingredientes premium y mucha técnica: ostra francesa con ponzu, miso soup roja con bogavante, chu-toro otsukuri, nori chip con tartar de gamba roja, tostada de toro con uni y trufa, nigiris de cigala y vieira, merluza negra Saikyo miso, wagyu a la robata, tempuras y su plato estrella: toro handroll con caviar, servido con una lata de caviar por cada dos comensales. Cierra con matcha cheesecake con kuromitsu y frambuesas. Precio: 490 euros (sin maridaje) / 690 euros (con maridaje).