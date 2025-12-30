Tres accidentes complican los accesos a Madrid: retenciones en la A-1, A-6 y A-2

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado este martes de tres accidentes que están generando retenciones y complicaciones en los accesos a Madrid.

El primero de los siniestros se ha registrado en la A-6, a la altura de Las Rozas (punto kilométrico 23,1), con el corte del carril derecho, lo que dificulta la entrada a la capital.

El segundo accidente afecta a la A-2, en Torrejón de Ardoz (punto kilométrico 20,8), donde permanece cortado el carril izquierdo, complicando la salida de Madrid.

A estos dos incidentes se suma un tercero en la A-1, en el entorno de San Agustín del Guadalix, que dificulta la entrada a Madrid y está provocando retenciones de más de tres kilómetros.