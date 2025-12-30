Barbie aterriza en Móstoles: cine y moda en una exposición gratuita con más de 200 muñecas de colección

La exposición Barbie, cine y moda, que reúne más de 200 muñecas Barbie originales de colección, se mantendrá abierta en Móstoles hasta el 18 de enero de 2026. La muestra puede visitarse de manera gratuita en la Sala del Reloj del Centro Cultural Villa de Móstoles, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La propuesta, organizada por el Consistorio a través de la Concejalía de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística, está centrada en la relación entre cine y moda. Las piezas se exhiben en expositores y urnas de metacrilato, documentadas y fechadas, y se ordenan por películas y actrices, con el objetivo de recorrer distintos hitos culturales a través de estas figuras.

Además de la colección de muñecas, la exposición incorpora más de 40 carteles de cine de distintos géneros, que completan el recorrido con referencias visuales a títulos y estrellas que han marcado época.

Un fenómeno nacido en 1959

El origen de Barbie se remonta a 1959, cuando se presentó la primera muñeca con cuerpo de mujer, vestuario a la moda y complementos intercambiables. El juguete se convirtió en un éxito en Estados Unidos y, en poco tiempo, se expandió por todo el mundo, acompañando a varias generaciones.

Con el paso de los años, muchas Barbies han pasado a considerarse objetos de colección, valoradas por sus diseños y por ediciones inspiradas en el cine: numerosas figuras han sido creadas para emular a actrices míticas y personajes de películas, en algunos casos incluso con rasgos esculpidos que reproducen sus rostros.