EL TIEMPO
Temporal en Madrid: la Aemet avisa de heladas y prevé lluvia para arrancar 2026
Las mínimas bajan y habrá heladas en la Sierra; la probabilidad de lluvia sube desde el jueves hasta el domingo 4 de enero. Salud Pública activa el nivel alto por frío
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada marcada por los contrastes en la Comunidad de Madrid. En la Sierra se esperan intervalos nubosos con brumas y nieblas tanto por la mañana como al final del día. En el resto de la región, predominarán los cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes bajas que podrían venir acompañados de brumas y nieblas dispersas al inicio del día.
En cuanto a las temperaturas, la Aemet prevé mínimas en descenso, especialmente en el centro y sur de la Comunidad, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o con ligeros ascensos. Habrá heladas débiles, más frecuentes en la Sierra, donde podrían ser moderadas en las cumbres. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente norte.
Temperaturas por municipios: máximas en torno a 11 grados
Según la previsión, Alcalá de Henares, Aranjuez, Collado de Villalba y Navalcarnero registrarán mínimas de 0 grados y máximas de 11. En Getafe, la máxima se quedará un grado por debajo, mientras que en Madrid la máxima prevista asciende a 9 grados.
Además, la Aemet alerta de un cambio de cara a los próximos días en la capital. La probabilidad de precipitaciones arrancaría el jueves con un 5 %, para aumentar de forma progresiva hasta llegar al 100 % el domingo 4 de enero de 2026. De confirmarse este escenario, Madrid comenzará 2026 con lluvia.
Riesgo alto por ola de frío: aviso de Salud Pública
La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha elevado a alto el nivel de riesgo por ola de frío para los próximos tres días, hasta Año Nuevo, por la previsión de mínimas bajo cero.
Tras una mínima de 6,3 grados registrada esta madrugada, se espera un descenso acusado. La media prevista de mínimas sería de 0,4 grados bajo cero este martes, 1 bajo cero el miércoles y 1,1 bajo cero el jueves, según el boletín elaborado con la media de los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro, con datos facilitados por la Aemet.
Salud Pública recuerda que las bajas temperaturas pueden agravar enfermedades cardíacas y respiratorias y favorecer resfriados, infecciones bronquiales y gripe, entre otras patologías. Los grupos más vulnerables son personas mayores, quienes padecen dolencias crónicas, bebés y personas sin hogar o en situación de privación económica.
