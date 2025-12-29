Accidente en la M-507: seis trasladados a hospitales tras un choque en Navalcarnero.

Seis personas han resultado heridas de diversa consideración —entre ellas un joven de 20 años en estado grave— en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres turismos en la carretera M-507, a la altura del kilómetro 0,5, en el término municipal de Navalcarnero.

Según informan los servicios de emergencia, el siniestro se ha producido en torno a las 17:45 horas por causas que investiga la Guardia Civil. La vía, de un carril por sentido, tuvo que ser cortada temporalmente para permitir la intervención de los equipos desplazados.

Hasta el lugar acudieron cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que excarcelaron a uno de los conductores, atrapado en el interior de su vehículo, además de realizar tareas de aseguramiento y limpieza de la calzada.

Un herido grave y cinco trasladados por policontusiones y revisión

El herido de mayor consideración es un hombre de 20 años, conductor de uno de los coches, que presentaba traumatismo abdominal y torácico. Tras ser estabilizado por sanitarios del SUMMA 112, fue trasladado al Hospital Clínico con pronóstico grave.

En otro de los vehículos viajaban un hombre de 41 años y una mujer de 37, evacuados al Hospital Universitario de Móstoles con pronóstico potencialmente grave por policontusiones.

En el tercer turismo iba un hombre de 47 años junto a sus dos hijas menores, que fueron trasladados por precaución al Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) para una revisión. Su pronóstico es leve.

Los heridos fueron atendidos por SUMMA 112 y por efectivos de Protección Civil de Navalcarnero y Villa del Prado. La Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado para esclarecer la dinámica del accidente.