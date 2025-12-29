La polémica presentadora que dará las preuvas de Fuenlabrada en medio de una bronca política

El próximo 31 de diciembre, Fuenlabrada se prepara para celebrar una de sus tradiciones más esperadas: las preuvas. Sin embargo, este año, el evento llega cargado de controversia debido a la elección de Inés Hernand, conocida por su presencia mediática y su estilo controvertido, como la encargada de presentar la celebración. Su nombramiento ha provocado una verdadera bronca política en la ciudad, y su figura se ha convertido en el centro del debate entre los distintos partidos locales.

¿Quién es Inés Hernand? La presentadora que divide Fuenlabrada

Inés Hernand es una joven presentadora, humorista y creadora de contenido que ha ganado gran popularidad en los últimos años, especialmente en el ámbito de la televisión en formatos como el Benidorm Fest y las redes sociales. Conocida por su estilo directo, irreverente y su capacidad para abordar temas de actualidad con humor y acidez, Hernand ha generado tanto admiración como rechazo.

La elección de Inés Hernand como presentadora de las preuvas de Fuenlabrada ha causado sorpresa en algunos sectores por considerarse una figura alejada de la imagen tradicionalmente asociada a estos eventos. En lugar de ser vista como una opción neutral, su vinculación a ciertos sectores y su continuo posicionamiento político ha sido interpretado por algunos como una posible "politización" del evento.

La presentadora Inés Hernand, en Benidorm / E. P. M.| Joaquín Reina / Europa Press

El conflicto que rodea el nombramiento

El nombramiento de Inés Hernand no ha estado exento de controversia política. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobierna en Fuenlabrada, defiende la elección de la presentadora como una manera de dar un aire fresco y moderno a las celebraciones. Sin embargo, su figura ha sido duramente criticada por la oposición, especialmente por Vox y el Partido Popular (PP), que acusan al gobierno municipal de utilizar las festividades como una plataforma para promover figuras ideológicas vinculadas a la izquierda.

Las preuvas de Fuenlabrada son una cita anual muy esperada en la ciudad, que marca el inicio de las celebraciones de fin de año. Durante el evento, miles de personas se reúnen en la plaza principal para anticipar las tradicionales campanadas de la Nochevieja, comiéndose las uvas como manda la tradición. Es un evento lleno de alegría, música y ambiente festivo, que se ha consolidado como uno de los momentos más emblemáticos de la ciudad.