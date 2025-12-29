El Papa recibe a peregrinos de una parroquia de Alcalá de Henares y destaca sus "gestos" de "amor a los pobres"

El Papa León XIV recibió en audiencia a un grupo de peregrinos de la Parroquia Santo Tomás de Villanueva, de Alcalá de Henares (Madrid), a quienes animó a seguir "tras las huellas de Cristo" y destacó la importancia de los "gestos y obras concretas" que reflejan el "amor a los pobres".

Durante el encuentro, el Pontífice —Robert Prevost— subrayó que esa sensibilidad hacia quienes más sufren es un rasgo central del cristianismo y recordó que "el pobre no es sólo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor". Con tono cercano, llegó a bromear con los asistentes al señalar que el obispo "podrá decir después si es verdad eso o no", en referencia al compromiso social de la parroquia.

"Limosnero de Dios" y ejemplo de vida

León XIV puso como referencia a santo Tomás de Villanueva, de quien destacó especialmente su "amor a los pobres", una entrega que, según recordó, le valió el título de "limosnero de Dios". También ensalzó su "incesante búsqueda de la oración continua" y su "laboriosidad".

En ese punto, el Papa vinculó el ejemplo del santo con los desafíos actuales: "En un mundo que parece ofrecernos todo de manera cada vez más rápida, más fácil, nos interpela", afirmó, antes de subrayar valores como la "sobriedad y sencillez", el "trabajo abnegado —sobre todo en el ámbito universitario—" y el "celo apostólico". A los peregrinos les invitó a reconocer los talentos recibidos y ponerlos “al servicio de la comunidad, con esfuerzo y dedicación", para que "se multipliquen en favor de todos".

El papa León XIV dirige su oración dominical del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, el 28 de diciembre de 2025. / EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

El encuentro concluyó con una bendición y una referencia mariana: "Que Dios os bendiga y que Nuestra Señora del Val os acompañe siempre".

Aviso sobre ludopatía y soledad en las ciudades

En otra audiencia celebrada con la Asociación de Municipios Italianos (ANCI) con motivo del Año Santo 2025, León XIV advirtió de problemas que, según dijo, golpean a las ciudades: marginación, violencia y, de forma especial, la ludopatía y la soledad.

El Papa León XIV / Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

"Quisiera llamar la atención, en particular, sobre la lacra del juego, que arruina a muchas familias", señaló, al tiempo que apuntó a un "fuerte aumento" en los últimos años en Italia. El Papa enmarcó el fenómeno como un "grave problema educativo, de salud mental y de confianza social", citando el último informe de Cáritas Italiana sobre pobreza y exclusión.

Además, mencionó "otras formas de soledad" asociadas a "trastornos psíquicos, depresiones, pobreza cultural y espiritual, abandono social", que consideró "señales" de la necesidad de esperanza. Ante este escenario, defendió que "la política está llamada a tejer relaciones auténticamente humanas entre los ciudadanos, promoviendo la paz social".

La Almudena viaja a Roma

La agenda del Pontífice también incluyó un encuentro con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien este pasado domingo le entregó una talla en plata de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, y le reiteró la invitación para visitar Madrid, según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

La audiencia, celebrada durante un viaje particular del regidor a Roma, se prolongó unos 20 minutos en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano y, en palabras del propio Almeida, supuso "un privilegio".