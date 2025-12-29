Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VISITA PRIVADA

El Papa recibe a peregrinos de una parroquia de Alcalá de Henares y destaca sus "gestos" de "amor a los pobres"

Advierte de la ludopatía y de la soledad, y llama a los políticos a promover la paz social

El Papa recibe a peregrinos de la parroquia Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares.

El Papa recibe a peregrinos de la parroquia Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares. / Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

Paula Correa

Madrid

El Papa León XIV recibió en audiencia a un grupo de peregrinos de la Parroquia Santo Tomás de Villanueva, de Alcalá de Henares (Madrid), a quienes animó a seguir "tras las huellas de Cristo" y destacó la importancia de los "gestos y obras concretas" que reflejan el "amor a los pobres".

Durante el encuentro, el Pontífice —Robert Prevost— subrayó que esa sensibilidad hacia quienes más sufren es un rasgo central del cristianismo y recordó que "el pobre no es sólo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor". Con tono cercano, llegó a bromear con los asistentes al señalar que el obispo "podrá decir después si es verdad eso o no", en referencia al compromiso social de la parroquia.

"Limosnero de Dios" y ejemplo de vida

León XIV puso como referencia a santo Tomás de Villanueva, de quien destacó especialmente su "amor a los pobres", una entrega que, según recordó, le valió el título de "limosnero de Dios". También ensalzó su "incesante búsqueda de la oración continua" y su "laboriosidad".

En ese punto, el Papa vinculó el ejemplo del santo con los desafíos actuales: "En un mundo que parece ofrecernos todo de manera cada vez más rápida, más fácil, nos interpela", afirmó, antes de subrayar valores como la "sobriedad y sencillez", el "trabajo abnegado —sobre todo en el ámbito universitario—" y el "celo apostólico". A los peregrinos les invitó a reconocer los talentos recibidos y ponerlos “al servicio de la comunidad, con esfuerzo y dedicación", para que "se multipliquen en favor de todos".

El papa León XIV dirige su oración dominical del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, el 28 de diciembre de 2025.

El papa León XIV dirige su oración dominical del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, el 28 de diciembre de 2025. / EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

El encuentro concluyó con una bendición y una referencia mariana: "Que Dios os bendiga y que Nuestra Señora del Val os acompañe siempre".

Aviso sobre ludopatía y soledad en las ciudades

En otra audiencia celebrada con la Asociación de Municipios Italianos (ANCI) con motivo del Año Santo 2025, León XIV advirtió de problemas que, según dijo, golpean a las ciudades: marginación, violencia y, de forma especial, la ludopatía y la soledad.

El Papa León XIV

El Papa León XIV / Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

"Quisiera llamar la atención, en particular, sobre la lacra del juego, que arruina a muchas familias", señaló, al tiempo que apuntó a un "fuerte aumento" en los últimos años en Italia. El Papa enmarcó el fenómeno como un "grave problema educativo, de salud mental y de confianza social", citando el último informe de Cáritas Italiana sobre pobreza y exclusión.

Además, mencionó "otras formas de soledad" asociadas a "trastornos psíquicos, depresiones, pobreza cultural y espiritual, abandono social", que consideró "señales" de la necesidad de esperanza. Ante este escenario, defendió que "la política está llamada a tejer relaciones auténticamente humanas entre los ciudadanos, promoviendo la paz social".

La Almudena viaja a Roma

La agenda del Pontífice también incluyó un encuentro con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien este pasado domingo le entregó una talla en plata de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, y le reiteró la invitación para visitar Madrid, según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

La audiencia, celebrada durante un viaje particular del regidor a Roma, se prolongó unos 20 minutos en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano y, en palabras del propio Almeida, supuso "un privilegio".

