Nuevo choque por la seguridad en Madrid: Inma Sanz pide la dimisión del delegado del Gobierno tras los últimos sucesos violentos

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, ha exigido este jueves la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, si “no es capaz de mantener la seguridad” en la capital, después de los últimos sucesos violentos, entre ellos una muerte por arma blanca en Puente de Vallecas.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha asegurado que “si no es capaz de mantener la seguridad y que no se produzcan estas situaciones en la ciudad de Madrid, lo mejor que puede hacer es dimitir”, y ha añadido que “ya está bien de incompetencia” y de “dejación de funciones”, al considerar insuficiente la respuesta del representante del Gobierno central ante estos hechos.

Las declaraciones llegan después de que Martín reprochara a la Comunidad de Madrid caer en “mensajes simplistas”, al subrayar que la región dispone del “máximo número de efectivos policiales”.

“Madrid sigue siendo una de las ciudades más seguras”, pero alerta del repunte de armas blancas

La portavoz municipal ha insistido en que Madrid continúa siendo “una de las ciudades más seguras del mundo” y una de las grandes capitales con mejores datos en materia de seguridad. Con todo, ha advertido de que “hay ciertos delitos que se están incrementando”, especialmente los relacionados con armas blancas, una situación que, según ha recordado, el Ayuntamiento viene denunciando “desde hace muchísimo tiempo”.

En este sentido, ha señalado que el “máximo responsable de la seguridad ciudadana” en la capital es el delegado del Gobierno y ha reclamado actuaciones más contundentes para frenar estos delitos. A su juicio, no basta solo con aumentar los efectivos, aunque ha reconocido que “por supuesto que es necesario seguir incrementando el número de policías”.

Sanz ha defendido que debe tenerse en cuenta que “el incremento de la población es superior”, que la ciudad “se ha extendido hacia distintos barrios” y que cada vez resulta “más complicado llegar con esos servicios”, por lo que ha pedido una respuesta más amplia por parte del Estado.

Petición para endurecer el Código Penal

La vicealcaldesa ha reclamado reformas legales para aumentar el castigo por la utilización de armas blancas. “Necesitamos endurecer el Código Penal para que la utilización de armas blancas esté mucho mejor penada, mucho mejor castigada”, ha afirmado, y ha reprochado al Gobierno central que mantenga estos cambios bloqueados en el Congreso y el Senado.

Según Sanz, el delegado del Gobierno “lo único que hace es mirar para otro lado” ante esta situación y ha reiterado que, si no puede garantizar la seguridad de los madrileños “por su incompetencia o por su dejación de funciones”, debería dejar el cargo.

Martín pide al PP que deje el “simplismo y el populismo” y defiende el aumento de policías

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha exigido a los dirigentes del PP en la región que “abandonen de una vez el simplismo y el populismo en sus mensajes”, al considerar incoherente que se afirme que Madrid “es más segura que nunca” y, a la vez, se pida la dimisión del “máximo responsable de la seguridad” en la Comunidad.

Martín ha defendido que la Comunidad de Madrid es “una región cada vez más segura”, aunque se produzcan hechos “que lamentamos, condenamos y contra los que luchamos cada día” desde la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También ha señalado que la región se encuentra en el máximo histórico de efectivos, con un incremento “por encima del crecimiento poblacional”. Según sus datos, actualmente hay 2.100 policías más en la Comunidad de Madrid, un 11% más que en 2018, y una tasa de policías por cada mil habitantes superior a la de ese año.

“Vamos a seguir trabajando con la máxima convicción, con el máximo coraje en favor de la seguridad, de la convivencia y también de la colaboración interinstitucional. A ver si por una vez nos encontramos del otro lado la mano tendida por parte de los responsables del PP”, ha subrayado.