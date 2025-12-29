Nochevieja en Madrid con cena y espectáculo: del tablao flamenco al "circo" italiano con magia

Madrid en diciembre es una ciudad en modo fiesta: luces por todas partes, planes que se pisan y esa cuenta atrás que se siente en el estómago. Porque la última cena del año no es una más: es la que marca el cierre, la que se brinda y la que se recuerda. Y si este 31 de diciembre quieres salir de casa y despedir 2025 como se merece, aquí tienes el atajo: restaurantes de Madrid con menús exclusivos de Nochevieja, pensados para despedir el año a lo grande.

Desde propuestas de lujo con todo incluido hasta opciones más ajustadas para los que quieren comer de diez sin arruinarse, la ciudad despliega su mejor versión gastronómica: alta cocina china y japonesa, tradición española, así como italiana, fusión nikkei, guiños franceses y platos que llegan a mesa como pequeños caprichos de fin de año. Te dejamos el listado con los menús detallados, para que elijas el que encaja contigo y tu forma de celebrar: con glamour, con amigos, en pareja o con la familia. Aquí empieza tu Nochevieja más deliciosa.

Preciados 33 (Centro): cena de Nochevieja a dos pasos de las campanadas

Si tu plan ideal de Nochevieja incluye luces, paseo por el centro y acabar la noche con Madrid vibrando, Preciados 33 juega con ventaja: está en plena calle Preciados y, el 31, te deja a un suspiro de la Puerta del Sol. Su propuesta tiene un punto muy apetecible: es el primer buffet a la carta de cocina española, así que aquí la sensación no es "menú cerrado" sino banquete bien elegido, con sala cuidada, ambiente festivo y producto que se nota. Ofrecen un menú especial por 85 euros pensado para compartir: entrantes con guiños castizos (ensaladilla de gambas con lima, jamón ibérico cortado a cuchillo, alcachofa con jamón, croquetas de jamón) y un toque marino con vieiras a la brasa. Luego llega el momento “elige tu protagonista”: rabo de toro, arroz meloso con calamar y langostino, merluza a la marinera o parrilla de verduras con romesco. El broche lo firma una torrija de brioche infusionada en crema catalana con helado de vainilla, y el menú incluye tres bebidas por persona. Una opción redonda si quieres cenar bien y vivir el ambiente del centro "en directo".

Preciados 33, el primer buffet a la carta de cocina española, se convierte en una de las mejores opciones para disfrutar de la Nochebuena y la Nochevieja en pleno centro de Madrid. / Cedida

La Máquina (varios espacios): el Madrid de siempre, vestido de gala

Hay restaurantes que en Nochevieja se ponen elegantes; La Máquina directamente se pone madrileña. En sus mesas —con más de cuatro décadas de historia a la espalda— el cambio de año sabe a tradición bien afinada: hospitalidad, producto y ese punto clásico que nunca falla cuando toca celebrar. Su Menú de Nochevieja 2025 está planteado como una cena para ir sin prisas, con el mejor hilo conductor posible: la cocina española reconocible, trabajada con técnica y respeto, donde mandan los pescados salvajes, el marisco de lonja, las carnes nacionales y las recetas de toda la vida con acabado de gran casa. La experiencia, además, se multiplica según el escenario: en Madrid podrás vivirla en Jorge Juan, Chamberí, Caleido, La Moraleja, El Jardín de La Máquina y Puerta 57. Y aquí va el detalle que marca conversación: Puerta 57 es el único restaurante del Santiago Bernabéu que celebra la Nochevieja, así que cenar allí tiene ese extra de "una vez en la vida". Distintas atmósferas, mismo sello: bodega impecable, coctelería sobria y un brindis final a la altura del 31 de diciembre.

Brindis en La Máquina por Navidad. / Cedida

Casa Salesas: alta gastronomía, música en directo y fiesta después de las campanadas

Si buscas una Nochevieja que empiece con mantel largo y acabe con el ánimo arriba, Casa Salesas plantea un plan redondo: cena especial el 31 de diciembre con música en directo y maridajes cuidados al detalle, de esos que convierten cada pase en un brindis con intención. La propuesta está pensada para disfrutar sin prisa, en modo celebración elegante, donde la mesa va marcando el ritmo del final de año. El menú arranca fuerte, con clásicos de lujo bien ejecutados: jamón Cinco Jotas de bellota 100 % ibérico, bogavante nacional aliñado con vinagreta de Jerez y hortalizas, tartar de atún sobre blini con toques cítricos y un bocado que ya es declaración de intenciones: huevo poché con caviar Riofrío 100 % ecológico y crema ligera de patata. Después llegan los platos que sostienen la noche: rodaballo a la meunière con alga wakame y jarrete de ternera glaseado con salsa périgord y cebollitas. El final lo firma una milhojas de chocolate que pide café, sobremesa y que nadie mire el reloj. Y aquí viene el extra que se agradece el 31: tras las uvas y el cotillón, se suma recena para rematar la noche como toca, con un brioche trufado "al estilo Beverly Hills", además de churros con chocolate. La cena tiene un precio de 360 euros con bebidas incluidas. ¿Quieres ir solo a la parte de fiesta? A partir de las 00:30, Casa Salesas se transforma en punto de encuentro para seguir celebrando, con bebidas incluidas por 120 euros: perfecto si te apetece empezar el año nuevo con ritmo, alegría y brindis sin pausa.

El 31 de diciembre, Casa Salesas abre sus puertas para despedir el año con una cena especial que combina alta gastronomía, música en directo y maridajes seleccionados al detalle. / Cedida

La Parrilla de Arganda: en familia y buen producto

Si lo tuyo es despedir el año a lo grande pero con ambiente de casa, La Parrilla de Arganda plantea una Nochevieja perfecta para ir en familia o en grupo: mesa cómoda, producto protagonista y celebración alrededor del plato, sin postureo. Su menú de Nochevieja se organiza como más apetece en estas fechas: entrantes al centro para compartir, principales a elegir entre bacalao confitado o solomillo de vaca gallega, y una selección de postres navideños para cerrar con dulce. Incluye vinos, uvas, copa de cava y DJ, por 135 euros por persona. Y para los peques, menú infantil con primeros variados, segundos a elegir y postre "de acierto seguro", por 41 euros.

La Parrilla de Arganda celebra la Nochevieja más familiar con un menú pensado para disfrutar juntos. / Cedida

LeLong Asian Club: Nochevieja "de lujo asiático" con Champagne y caviar

Si tu idea de despedir el año es hacerlo con brillo, técnica y un punto teatral, LeLong Asian Club te lo pone fácil: aquí la Nochevieja se vive como una velada de club elegante, donde cada pase está pensado para sorprender. La noche arranca con copa de Champagne y un bocado que ya marca el tono: dim sum de Wagyu 5A ligeramente ahumado con soja caramelizada. A partir de ahí, el menú se mueve entre el crujiente y lo delicado: gamba roja crujiente con compota de chili y jengibre, un dim sum 'Fin de Año' de carabinero y yema, y un Xia Long Bao de ibérico en su jugo que pide silencio y disfrute. En los principales, lubina al vapor con pak choi en salsa agridulce y polvo de jengibre, y después un pase que es puro "wow": piel de pato crujiente con caviar Beluga, acompañada de su carne, crepes, crudités y salsa tradicional para montártelo a tu gusto. El final llega en clave golosa con trufa navideña y mochi de dulce de leche con chantilly, justo antes del brindis. El menú incluye lo que en Nochevieja importa: uvas de la suerte, copa de Champagne, cotillón y una selección de vinos del sumiller, por 280 euros. Y si vas en familia, también lo tienen resuelto: menú infantil (rollitos de pato laqueado, langostinos salteados, Black Angus con setas y arroz salteado con verduras, más postre y mochi), con refrescos, agua y cotillón por 120 euros, para que los pequeños celebren como en una noche "de mayores", pero a su medida. Después, el restaurante asiático ubicado en Cra de S. Jerónimo, 9 recibirá al resto de los comensales del grupo China Crown para completar la fiesta.

Recibe el Año Nuevo por todo lo alto en los restaurantes del Grupo China Crown. / Cedida

Zuma: una Nochevieja con alma japonesa, DJ y cena en clave izakaya

Para quienes ya no quieren la Nochevieja de siempre y buscan una despedida con estilo, ritmo y un punto cosmopolita, Zuma Madrid es un sí rotundo. En pleno Paseo de la Castellana, en el número 2, el restaurante plantea una propuesta exclusiva para el 31 de diciembre en la que lo japonés se vuelve celebración: una cena que funciona como ritual de fin de año, con el sello de izakaya contemporánea (tradición nipona, producto excelente y esa modernidad elegante que se nota en cada pase). Y, como guinda, un ambiente vibrante con DJ que convierte la noche en un auténtico punto de encuentro para despedir 2025 con energía.

El recorrido comienza con entrantes que abren apetito con precisión: chu-toro con dashi ponzu, ensalada de cangrejo real con mizuna y lima, y una brocheta que juega a la perfección con el contraste castizo-nipón: wagyu con pimiento de padrón y yuzu kosho. Después, Zuma saca pecho con una selección exclusiva de sushi que reafirma su obsesión por la calidad (de esas que hacen que la gente baje la voz y suba la sonrisa).

En los principales, la noche se pone seria: merluza patagónica con chile y jengibre, wagyu japonés con yuzu tahoon y wasabi fresco, y unas setas a la robata bañadas en mantequilla de ajo que huelen a "otra ronda, por favor". El final llega para compartir, como manda la fiesta, con el icónico Zuma Deluxe Dessert Platter, un desfile dulce pensado para cerrar con fuegos artificiales en la mesa. Una Nochevieja distinta, redonda y muy Madrid: cena impecable, música, brindis y Japón latiendo en la Castellana.

Zuma Madrid, cena de fin de año con alma nipona. / Cedida

Baldoria: el Circo della Fortuna para despedir 2025 con pizza de caviar

Este 31 de diciembre, Baldoria convierte su local de José Ortega y Gasset, 100 (barrio de Salamanca) en El Circo della Fortuna: una Nochevieja italiana con estética napolitana, supersticiones, humor y un punto de espectáculo que no se queda en la decoración. Aquí la cena es puro espectáculo y la celebración no termina con el postre: hay música en directo, mago a las 23:30 h, DJ a partir de medianoche y una fiesta que promete alargarse hasta el amanecer para recibir 2026 como mandan los planes de verdad. El menú especial (220 euros por persona, maridaje incluido) está diseñado como un recorrido teatral por sabores festivos. Arranca con L’Ora del Domatore, un aperitivo con cóctel Rossini Sei Bellissimi, tartar de atún rojo, ostra con limón de Amalfi, manzana verde en ósmosis con albahaca y una “gilda” en versión Baldoria: croqueta de bacalao. Después llega La Danza della Fiamma, una pizza de doble cocción con tartar de gamba roja y caviar (sí, esa frase se recuerda). El siguiente acto es Lo Sguardo della Veggente, un risotto de bisque de bogavante con aire de limón, y como plato principal, La Forza del Gigante: cordero a baja temperatura con friarielli napolitanos. El final se llama Dolce Vita y suena a cierre perfecto: Panettonemisú, turrón y las doce uvas para entrar en 2026 con buen augurio. El maridaje viaja por Friuli, Campania y Toscana, con referencias elegidas para la ocasión. Una Nochevieja para quien quiere cena con historia, brindis con ritual y fiesta sin reloj.

Fin de año en Baldoria. / Cedida

Luzi Bombón: brasa, barra fría y una Nochevieja con champagne en plena Castellana

En pleno Paseo de la Castellana, Luzi Bombón se viste de fiesta con ese punto cosmopolita que encaja igual de bien con cenas familiares que con planes de amigos. Su ambiente cálido y luminoso acompaña una propuesta mediterránea donde manda la brasa, el producto y el formato para compartir, ideal para disfrutar sin mirar el reloj.

En su carta navideña brillan platos que juegan a ganador: tagliatelle con trufa y parmesano, presa ibérica de bellota adobada o txuletón de vaca rubia gallega. Y si lo tuyo es empezar fuerte, la barra fría es un imán: ostras, cangrejo real, tiraditos y ceviches. El final llega con postres que piden sobremesa: coulant de chocolate gianduja o tarta tatin de manzana. Para despedir el año, además, ofrecen una cena de Nochevieja exclusiva con maridaje de vinos y champagne Louis Roederer, en un entorno con música y ambiente festivo. Precio: 195 euros.

Luzi Bombón ilumina las Navidades con sabores a la brasa y una cena de Nochevieja llena de magia. / Cedida

Hard Rock Hotel Madrid: cena de gala, uvas y DJ estrenar 2026 con ritmo

El 31 de diciembre, Hard Rock Hotel Madrid propone una Nochevieja con guion completo: primero, el calentamiento en el lobby bar para entrar en ambiente y, después, una cena de gala en Sessions donde el menú se luce con un punto creativo. La velada arranca con tartar de vieiras con manzana verde y crema de coco, continúa con cordero lechal a baja temperatura con boniato especiado y se despide en clave dulce con un mousse de mazapán y coulis de frutos rojos. Tras la cena llega lo que muchos quieren sin cambiar de sitio: cotillón, uvas de la suerte, copa de champagne y DJ set hasta las 03:00 h, para recibir 2026 bailando. El menú cuesta 280 euros por persona, con bodega y bebidas incluidas, y también hay menú infantil (80 euros) para que la celebración sea apta para toda la familia.

Hard Rock Hotel Madrid: cena de gala, uvas y DJ estrenar 2026 con ritmo. / Cedida

Inhala Hotel Garden: Nochevieja céntrica entre Gran Vía y Sol

En San Bernardo, 1, a un paseo de Gran Vía y a unos 600 metros de Sol, Inhala Hotel Garden es un comodín perfecto para celebrar sin complicaciones en pleno corazón de Madrid. En Nochevieja proponen un plan redondo en su terraza con un menú de fin de año que arr seenable: ensaladilla de pulpo con codium, bombón de foie, alistado con stracciatella, tataki de atún, vieiras, merluza con menier cítrica y tournedó de vacuno madurado, rematado con milhojas de caqui. Incluye vino (Rueda y Rioja Crianza), agua, café, cava y las 12 uvas, por 260 euros. La cena empieza a las 21:00 horas.

Navidad Inhala Hotel Garden. / Cedida

Trèsde: la Cava Alta se pone francesa con marisco, caviar, trufa y final de torrija

En la castiza Cava Alta de La Latina, 17, donde Madrid suena a calle antigua y barra animada, Restaurante Trèsde propone una Navidad con acento francés y espíritu de celebración. No es casualidad que luzca el Bib Gourmand de la Guía MICHELIN y el sello de Recomendado en Guía Repsol: aquí la cocina actual se toma en serio el producto y lo viste de fiesta cuando toca. El equipo ha diseñado un menú navideño que va directo a lo que apetece en estas fechas: marisco, caviar, trufa de invierno y clásicos bien ejecutados, pero pasados por su filtro. La velada empieza con aperitivo navideño y se lanza al lujo sin rodeos: anchoa del Cantábrico con caviar Amur Beluga y ostra especial nº3 Regal también coronada con el mismo caviar. De ahí, el menú se vuelve cálido y gastronómico con alcachofas de Tudela en velouté ibérica y trufa negra (Tuber melanosporum), y un pase de cuchara que sienta como abrazo: tortellini de setas y caldo de ave. El tramo principal es una escalera de platos que piden brindis: vieira en su concha con beurre blanc, merluza en salsa verde con almejas y, para rematar en clave clásica, solomillo de ternera con salsa de pimienta y patatitas. Y el final, un postre que huele a casa, torrija casera con helado de panettone, para despedir el año (o esperar la medianoche) con una sonrisa. El menú se ofrece por 150 euros por persona (sin bebida), con opción de maridaje por 75 euros. Ideal para quien quiere una Nochevieja elegante, de mesa larga, y con ese punto de La Latina que lo hace todo más especial.

Top snack, anchoa de Santoña sobre mantequilla de limón en Trèsde. / @tresde_restaurante

Club Financiero Génova: Nochevieja con fuegos artificiales, menú de Nino Redruello y churros

El Club Financiero Génova regala una de las panorámicas más potentes de Madrid —Biblioteca Nacional, Colón y el centro al fondo— y el 31 de diciembre suma un extra: fuegos artificiales sobre el skyline. En su restaurante (abierto al público, no hace falta ser socio) sirven una cena especial firmada por Nino Redruello (Familia La Ancha), con música en directo, uvas de la suerte y churros con chocolate a las 2:00 horas. El menú arranca con consumado trufado y un tramo de cóctel con bocados top (jamón ibérico, quisquilla, foie, carabinero, atún rojo…) y champagnes, para pasar a mesa con langosta, lubina de Barbate con caviar y vaca gallega madurada, más postre con trufa y mignardises. El menú cuesta 350 euros.

Club Financiero Génova: Nochevieja con fuegos artificiales, menú de Nino Redruello y churros. / Cedida

Makáá: en el cielo de Madrid, a golpe de fuego y producto

La última apertura del grupo LaMucca debuta en Nochevieja con ambición: Makáá recibe el año nuevo con un menú concebido como un viaje a través del fuego, en cuatro pases principales donde la brasa y la técnica marcan el ritmo. La experiencia empieza a lo grande con una estación de ostras frescas, continúa con un intermedio de salpicón de rodaballo azul del Cantábrico acompañado de su cabeza soasada, y sube el listón con dos finales a elegir que son puro fin de año. Por un lado, rodaballo salvaje con una beurre blanc elaborada con mantequilla de búfala, sedosa y elegante; por otro, un solomillo Wellington marcado al punto exacto, con esa precisión que se nota en cada textura. Y si tu mesa prefiere una versión sin carne, Makáá no se queda atrás: propone un menú alternativo vegetal igual de festivo, que arranca con alcachofas con yema curada y trufa y sigue con platos donde el fuego vuelve a ser protagonista: coliflor a la brasa con beurre blanc de mantequilla de búfala y caviar de monte, o un tatín de apionabo asado con trufa negra. Una Nochevieja para quien quiere estrenar sitio, estrenar sabor y brindar mirando a 2026 con la sensación de haber elegido bien.

Para su apertura, Makáá celebra la llegada del nuevo año con un menú de Nochevieja diseñado como un viaje a través del fuego en cuatro pases principales. / Cedida

Tablao La Carmela: flamenco y cena en su mítica cueva del misterio

Si quieres despedir 2025 con un plan diferente y muy madrileño, Tablao La Carmela propone una Nochevieja que mezcla cena especial y espectáculo flamenco en su icónica cueva del misterio, en pleno centro. El menú arranca con Vermouth Izaguirre y gilda del Cantábrico, sigue con clásicos festivos (jamón ibérico y manchego, crema de bogavante, marisco y sorbete de mojito) y ofrece principal a elegir: merluza de pincho en salsa de carabineros o cordero asado estilo segoviano con parmentier trufada. Se cierra con postre, cava y uvas de la suerte, acompañado de vino seleccionado. La noche la coronan Juan Andrés Maya, Judith Vargas y Lucía López Esteban, en una actuación exclusiva que convierte la cena en recuerdo.

Juan Andrés Maya en Tablao La Carmela. / Cedida

Hotel Ópera: Nochevieja con banda sonora frente al Palacio Real

En pleno Madrid de los Austrias, frente al Palacio Real y el Teatro Real, el Hotel Ópera propone despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 en El Café de la Ópera, un lugar donde la cena no solo se saborea: también se escucha. Su plan estrella es la Gran Cena Cantada de Nochevieja (31 de diciembre de 2025), una velada que arranca a las 21:30 horas con el restaurante vestido de gala y un menú degustación que combina mar y tierra con intención de gran noche. El recorrido incluye bocados como anchoas de Santoña sobre pan de autor y llega al plato fuerte con un solomillo Wellington acompañado de demi-glace trufada, pensado para cerrar el año con contundencia elegante. Y, como manda la tradición, no faltan los imprescindibles: Tarta San Silvestre, dulces navideños y las uvas de la suerte. La experiencia se completa con una selección de vinos de bodegas como Mar de Frades y Emilio Moro Reserva (Ribera del Duero), además del brindis con Cava Agustí Torelló Kripta Rosé. Precio: 200 euros persona.