Navacerrada encara otra temporada de esquí pese a la caducidad de su licencia

La estación de esquí del Puerto de Navacerrada se prepara para una nueva campaña invernal mientras mantiene abierto un debate administrativo y judicial por la caducidad de su licencia de actividad y el vencimiento de la concesión de los terrenos donde se ubica.

La concesión de uso de los suelos de montaña en los que se asienta la estación expiró en 2021, después de 25 años en vigor. Aun así, la instalación ha logrado prolongar su funcionamiento y afronta su quinta temporada con la antigua licencia caducada, apoyándose en recursos judiciales presentados por la empresa gestora, que han contado en algunos casos con el respaldo del Gobierno de Castilla y León, según exponen las partes en este conflicto.

Choque institucional y debate ambiental

El pulso ha enfrentado principalmente a administraciones gobernadas por el Partido Popular y al Ministerio para la Transición Ecológica, que decidió no renovar la concesión y planteó la restauración ambiental de la zona por el valor ecológico del monte colindante con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

En paralelo, organizaciones ecologistas y especialistas ambientales critican que la situación mantenga un uso de un terreno que, a su juicio, debería orientarse a la recuperación natural. En el lado contrario, quienes defienden la continuidad de la estación argumentan que su apertura sostiene actividad económica y empleo en el entorno.

Ecologistas en Acción: “debería estar cerrada”

Para Ecologistas en Acción, la estación “debería estar cerrada”, al considerar pendiente el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que dio la razón al Organismo Autónomo de Parques Nacionales en su reclamación para la devolución de los terrenos en la vertiente segoviana.

El coordinador de Ecologistas en Madrid, Jesús Bartolomé, sostiene que la continuidad de la actividad se apoya en la ocupación de terrenos públicos por una empresa privada “sin un beneficio claro para el conjunto de la sociedad”, en declaraciones a EFE.

Además, califica de “irregular” el procedimiento que, a su entender, siguió la Comunidad de Madrid para otorgar una nueva concesión de montes de utilidad pública, al considerar que no se completó correctamente el proceso de caducidad y devolución de los terrenos y que no existió concurrencia competitiva. Según esta organización, la concesión se otorgó a “la misma empresa que ya explotaba la estación, con un abaratamiento del coste del suelo y una ampliación de la superficie” disponible.