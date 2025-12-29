Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio abono transporteRodajes en MadridHospitales MadridMadrid ExcelenteAlfonso GoizuetaMuseo del PradoVino calienteSan Silvestre Vallecana
instagramlinkedin

LIMPIEZA VIAL

Madrid no recogerá basuras en Año Nuevo pero reforzará la limpieza tras las celebraciones

El consistorio recuerda que no habrá servicio de recogida de residuos ni la noche del 31 de diciembre ni el 1 de enero durante el día

Cientos de personas con el reloj de la Real Casa de Correos al fondo, antes de unas campanadas de Nochevieja en la Puerta de Sol de Madrid.

Cientos de personas con el reloj de la Real Casa de Correos al fondo, antes de unas campanadas de Nochevieja en la Puerta de Sol de Madrid. / Europa Press/ Eduardo Parra

Paula Correa

Madrid

La noche del 31 de diciembre y el día de Año Nuevo, como viene siendo habitual, Madrid capital suspenderá la recogida de basuras en la ciudad. No obstante, el Ayuntamiento asegura que reforzará la limpieza con un dispositivo especial los días posteriores a las celebraciones, a partir de la madrugada del 1 al 2.

El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos y comerciantes no depositar restos en la vía pública este miércoles y jueves, pues ni el día 31 por la noche ni el primer día del año, tanto en horario de mañana como de tarde, habrá servicio de recogida. Será a partir de la noche del día 1 de enero cuando se intensificará la limpieza de basuras.

Durante la campaña navideña, un periodo en el que se incrementa de forma notable la generación de residuos, especialmente de vidrio, papel, cartón y envases, el consistorio madrileño pone en marcha un dispositivo especial de limpieza con el objetivo de mantener en buen estado las calles y espacios públicos de la capital.

Desde mediados de diciembre, y tras un refuerzo inicial coincidiendo con el Black Friday, el Ayuntamiento ha incrementado los servicios de recogida en todas las fracciones respecto al año anterior. En concreto, la retirada de vidrio ha aumentado un 30%, la recogida de papel y cartón comercial un 25 % y la de papel-cartón en contenedores un 15%, mientras que los servicios ordinarios han pasado de 96 a 103, un 7% más que en la campaña anterior.

Además, para eventos de gran afluencia como las campanadas de fin de año, la San Silvestre Vallecana o la cabalgata de Reyes, se desplegarán dispositivos especiales de limpieza, con más de 160 operarios y cerca de 70 medios mecánicos en el caso del desfile del 5 de enero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL