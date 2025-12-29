LIMPIEZA VIAL
Madrid no recogerá basuras en Año Nuevo pero reforzará la limpieza tras las celebraciones
El consistorio recuerda que no habrá servicio de recogida de residuos ni la noche del 31 de diciembre ni el 1 de enero durante el día
La noche del 31 de diciembre y el día de Año Nuevo, como viene siendo habitual, Madrid capital suspenderá la recogida de basuras en la ciudad. No obstante, el Ayuntamiento asegura que reforzará la limpieza con un dispositivo especial los días posteriores a las celebraciones, a partir de la madrugada del 1 al 2.
El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos y comerciantes no depositar restos en la vía pública este miércoles y jueves, pues ni el día 31 por la noche ni el primer día del año, tanto en horario de mañana como de tarde, habrá servicio de recogida. Será a partir de la noche del día 1 de enero cuando se intensificará la limpieza de basuras.
Durante la campaña navideña, un periodo en el que se incrementa de forma notable la generación de residuos, especialmente de vidrio, papel, cartón y envases, el consistorio madrileño pone en marcha un dispositivo especial de limpieza con el objetivo de mantener en buen estado las calles y espacios públicos de la capital.
Desde mediados de diciembre, y tras un refuerzo inicial coincidiendo con el Black Friday, el Ayuntamiento ha incrementado los servicios de recogida en todas las fracciones respecto al año anterior. En concreto, la retirada de vidrio ha aumentado un 30%, la recogida de papel y cartón comercial un 25 % y la de papel-cartón en contenedores un 15%, mientras que los servicios ordinarios han pasado de 96 a 103, un 7% más que en la campaña anterior.
Además, para eventos de gran afluencia como las campanadas de fin de año, la San Silvestre Vallecana o la cabalgata de Reyes, se desplegarán dispositivos especiales de limpieza, con más de 160 operarios y cerca de 70 medios mecánicos en el caso del desfile del 5 de enero.
