Madrid lidera el sector audiovisual español con 1.500 rodajes anuales y más de la mitad de las empresas

Percibido como un sector económico en auge, con un efecto multiplicador más allá de la propia actividad que genera y que se plasma en la ventana de proyección que ofrece a la región, el audiovisual madrileño viene creciendo en los últimos años y lidera la producción en España, con más de la mitad de las empresas. La región acogió alrededor de 1.500 rodajes el año pasado, la mayoría en la capital, pero no solamente, hasta en casi un centenar de municipios, lo que supone un 32% más que en 2023. Pero lejos de circunscribirse a la producción de películas y series, esta rama integra también iniciativas como el desarrollo de videojuegos. En su conjunto aporta en torno al 2,6% y el 2,8% del empleo en la Comunidad de Madrid.

Son cifras recogidas en el documento que acompaña al Plan Estratégico de la Industria Audiovisual de la Comunidad de Madrid 2026-2029, recientemente presentado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Un conjunto de 45 medidas dotadas con 40 millones de euros para los cuatro años de vigencia y destinadas, según ha señalado la dirigente madrileña, a hacer de la Comunidad "un referente para el sector hispanoamericano y europeo".

De acuerdo con ese dosier, el sector audiovisual generó un impacto directo en la economía madrileña en 2024 por encima de los 2.300 millones de euros, pero a ello hay que sumar otros 2.454 millones de euros de impacto indirecto (por efecto en los proveedores) y una cantidad similar, 2.477 millones de euros, de impacto inducido (el derivado del consumo de los empleados del propio sector y de los indirectamente beneficiados). En total, más de 7.200 millones de euros, que representan ese citado 2,6% del PIB madrileño. Por cada euro de valor añadido bruto del sector se generan en el conjunto de la economía regional 2,1 euros adicionales, defienden en Sol.

Una circunstancia parecida se observa en el empleo. La producción audiovisual sirvió para crear de manera directa casi 30.000 puestos de trabajo en 2024, en concreto 29.740, pero a ello se han de sumar los 31.450; indirectos y 39.585 inducidos que manejan las estimaciones del Ejecutivo regional. El conjunto alcanza de esa forma la cifra de 100.775, el mencionado 2,8% de toda la fuerza laboral activa en Madrid. El peso del sector en la economía tanto en términos de PIB como de empleo en la Comunidad duplica al de la media nacional.

En los últimos 10 años, el número de empresas del sector ha crecido un 60% en Madrid hasta llegar a ser algo más de 3.500, ligeramente más de la mitad (52%) de las 6.700 que se calcula que hay en España. Otras estimaciones sitúan el porcentaje de compañías audiovisuales sobre el total nacional en un 60%. Se trata, en cualquier caso, en muchas ocasiones de compañías de pequeño tamaño. Algo más del 90% son lo que se conoce como microempresas, con menos de 10 empleados, el 8,8% son pymes y solo un 0,7% empresas grandes.

En cuanto a la actividad, la mayoría de estas sociedades, hasta 2.771, es decir, el 80%, se dedican a producción cinematográfica, de vídeo y de televisión, grabación de sonido y edición musical. Son, además, las que más han crecido en número desde 2014, un 104%. Otras 534 están relacionadas con la edición de videojuegos, un 17% menos que hace una década. Hay también 224 de programación de radio y televisión, con un crecimiento de un 9% respecto a hace 10 años.

La pujanza del audiovisual madrileño se puede apreciar también en el crecimiento de grandes centros de producción como Madrid Content City, en Tres Cantos. Hasta allí se desplazó Ayuso, de hecho, para presentar el Plan Estratégico de la Industria Audiovisual de la Comunidad de Madrid 2026-2029. En un recinto de 140.000 metros cuadrados, este complejo en el que se han instalado compañías como Netflix alberga 12 platós de entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados de superficie y 12 metros de altura.

Inaugurado a finales de 2019, en 2026 arrancará la construcción de su cuarta y última fase, que lo convertirá, según sus promotores, en el segundo mayor centro de producción audiovisual de Europa tras Pinewood, en Reino Unido, y por delante de instalaciones como Cinecittà en Roma o Cité du Cinema en Francia. Entre sus atractivos, un campus universitario especializado en enseñanzas del sector o una residencia de estudiantes.

Otra iniciativa que echará a andar en Madrid es LaZona Hub Audiovisual, en el distrito de Arganzuela. El pasado 19 de diciembre, una semana después de que Isabel Díaz Ayuso hiciera público su Plan Audiovisual, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, presentaba este proyecto, cofinanciado al 49% por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), de lo que se anuncia como "una factoría de creación y posproducción audiovisual" que pretende, adicionalmente, servir como centro de formación y de celebración de eventos en tiempo real.