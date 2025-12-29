SANIDAD
Madrid consolida su liderazgo: la Fundación Jiménez Díaz y La Paz, entre los mejores hospitales de España en 2025
La Fundación Jiménez Díaz lidera por décimo año consecutivo el Índice de Excelencia Hospitalaria, destacando su estabilidad en calidad asistencial, innovación y gestión sanitaria avanzada.
La Fundación Jiménez Díaz (FJD) se mantiene por décimo año consecutivo como el mejor hospital de España en el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH General 2025), elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA). El ranking evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de hospitales públicos y privados.
Claves del ranking 2025
- Fundación Jiménez Díaz (Madrid), primera con 0,998 puntos (sobre 1).
- Hospital Universitario La Paz (Madrid), segundo con 0,994.
- Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), tercero con 0,988.
- Madrid coloca cinco centros en el top 10, y cuatro en el top 5.
El estudio subraya el liderazgo sostenido de la FJD desde la creación del índice en 2015 y lo califica como “un caso excepcional en el contexto europeo, por su estabilidad sostenible en calidad asistencial, innovación científica, gestión sanitaria avanzada y orientación estratégica de largo plazo”.
Qué valora el índice y cómo se elabora
El IEH se apoya en 2.300 encuestas a profesionales sanitarios y directivos del sector. Entre los criterios utilizados figuran la calidad asistencial, la reputación médica, la innovación tecnológica, la eficiencia, la experiencia del paciente, la digitalización, la sostenibilidad y la capacidad de atraer talento.
El vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, destaca: “Diez años consecutivos como mejor hospital de España demuestran que la excelencia no es solo una cuestión de resultados clínicos o reputación, sino de consistencia y visión estratégica. La Fundación Jiménez Díaz ha sabido evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados”.
Madrid concentra la mayoría de puestos de cabeza
Por décimo año consecutivo, los hospitales madrileños vuelven a tener una presencia destacada. En 2025, además de la FJD (1ª) y La Paz (2ª), aparecen en los primeros puestos el Hospital Universitario Gregorio Marañón (4º), el Hospital Universitario Clínico San Carlos (5º) y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (8º).
Sánchez Lambás resume el patrón observado: “Madrid representa un modelo sanitario en el que interactúan centros públicos y privados que han sabido evolucionar hacia estructuras inteligentes, sostenibles, digitales y centradas en el paciente. La excelencia no está hoy vinculada únicamente al tamaño o la titularidad, sino a la capacidad de transformar la organización en valor real para el paciente”.
Cataluña sube posiciones y suma cuatro hospitales en el top 10
Cataluña mantiene una presencia fuerte con cuatro centros entre los diez primeros. La principal novedad es el tercer puesto del Hospital Universitari Vall d’Hebron, su mejor posición histórica en la serie del IEH. También entra en el top 10 el Hospital Universitari Sagrat Cor (10º). Completan la lista el Hospital Clínic de Barcelona (6º) y Hospital Quirónsalud Barcelona (7º).
El top 10 del IEH 2025, con puntuación
- Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid): 0,998
- Hospital Universitario La Paz (Madrid): 0,994
- Hospital Vall d’Hebron (Barcelona): 0,988
- Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid): 0,986
- Hospital Universitario Clínico San Carlos (Madrid): 0,981
- Hospital Clínic de Barcelona: 0,975
- Quirónsalud Barcelona: 0,973
- Quirónsalud Madrid: 0,962
- Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba): 0,957
- Hospital Universitari Sagrat Cor (Barcelona): 0,946
Un sistema hospitalario “robusto”, según el ICGEA
“España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención orientada cada vez más al paciente”, afirma Sánchez Lambás, que apunta al reto de trasladar la innovación y la humanización “realmente a los pacientes” y convertirla “en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias”.
