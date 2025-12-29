RECONFIGURACIÓN
Madrid cambia su frontera el 1 de enero: Rivas asume nuevos sectores de la Cañada Real
Rivas Vaciamadrid recibe 981.152 metros cuadrados de Madrid, incluidos 937.492 al norte de la A-3
A partir del próximo 1 de enero de 2026, los límites municipales entre Madrid y Rivas Vaciamadrid sufrirán una modificación histórica, como resultado del Pacto Regional por la Cañada Real. Este acuerdo tiene como objetivo ajustar la delimitación territorial entre ambos municipios, de acuerdo con la configuración geográfica que marca la M-50, específicamente entre la carretera M-823 y la autovía A-3.
La medida busca subsanar los problemas de continuidad territorial que se habían presentado debido a la desconexión física entre los principales núcleos urbanos de ambos municipios y los terrenos situados en los márgenes opuestos de la autopista. Así lo ha explicado el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que ha detallado en una nota oficial las implicaciones de este cambio.
Reajuste territorial
Una de las principales consecuencias de esta modificación es que el municipio de Madrid transferirá a Rivas Vaciamadrid un total de 981.152 metros cuadrados. De estos, 937.492 metros cuadrados se encuentran al norte de la A-3, mientras que los restantes 43.660 metros cuadrados están al sur de la autovía.
Por su parte, Rivas Vaciamadrid cederá a Madrid una superficie de 517.239 metros cuadrados, todos ellos localizados al norte de la A-3. Esta redistribución de terrenos tiene como objetivo garantizar una distribución más coherente con la realidad física y geográfica de la zona.
La Cañada Real Galiana y sus nuevos sectores
Uno de los aspectos más relevantes de este cambio territorial se produce en la Cañada Real Galiana, un espacio que ha sido históricamente compartido entre los dos municipios. A raíz de la modificación de los límites, se producirá un nuevo reparto de competencias sobre los sectores que conforman esta vía pecuaria.
- Sector 3 de la Cañada Real, que hasta ahora compartían Madrid y Rivas Vaciamadrid, pasará a ser competencia exclusiva de Madrid.
- La franja norte del Sector 4 también se integrará en el municipio de Madrid, mientras que la franja sur quedará bajo la jurisdicción de Rivas Vaciamadrid.
- En cuanto al Sector 5, que anteriormente era gestionado de manera compartida, a partir de la entrada en vigor de esta modificación, Rivas Vaciamadrid asumirá la totalidad de este sector.
