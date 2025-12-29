Madrid calienta la Nochevieja en Sol: preuvas con 'Dream Team' y concierto de Edurne para recibir 2026

La Puerta del Sol volverá a ser el escenario de las preuvas y de la celebración de Nochevieja en Madrid, con una programación musical especial los días 30 y 31 de diciembre de 2025 que incluye una sesión del Dream Team de DJs (Quique Tejada y Toni Peret) y un concierto de la cantante madrileña Edurne para recibir 2026 de una forma alegre y con buen ritmo. La jornada de este martes, 30 de diciembre, se plantea como una fiesta previa al cambio de año. El dúo de DJs pondrá ritmo a la plaza con música en directo en la víspera de la despedida oficial de 2025.

Edurne en Nochevieja: concierto y campanadas para recibir 2026

Ya el miércoles 31 de diciembre, la celebración central contará con un concierto especial de Edurne, que actuará en la Puerta del Sol antes de las tradicionales campanadas marcadas por el reloj de la Real Casa de Correos. En paralelo, la artista ha dejado pistas en sus redes sociales sobre lo que prepara para esa noche. "El año va a terminar…. Me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá", ha escrito en una de sus publicaciones. Además, ha adelantado que será "un tema súper especial para este fin de año".

Autorización municipal y dispositivo de seguridad: vaciado de la plaza y acceso con filtros

Los conciertos de los días 30 y 31 cuentan con la autorización del Ayuntamiento de Madrid, según ha explicado la portavoz municipal, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno —la última reunión del año—. Sanz, también delegada de Seguridad y Emergencias, ha señalado que el operativo para la noche del 31 será el mismo que se aplica desde hace años.

El plan contempla el vaciado previo de la Puerta del Sol y, después, un acceso controlado mediante filtros de seguridad. El objetivo es evitar la entrada de objetos potencialmente peligrosos y ordenar la llegada de asistentes. Para la Nochevieja, el aforo máximo autorizado en la plaza será de 15.000 personas, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado.