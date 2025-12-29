OLA DE FRÍO EN MADRID
Ola de frío en Madrid: riesgo alto hasta Año Nuevo y mínimas bajo cero en los próximos días
Sanidad eleva el aviso a nivel alto y pide extremar precauciones ante mínimas bajo cero
La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha elevado a alto el nivel de riesgo por ola de frío en la región para los próximos tres días, hasta Año Nuevo, ante la previsión de temperaturas mínimas bajo cero.
Tras una mínima de 6,3 grados registrada esta madrugada, se espera un descenso acusado: la media prevista de mínimas sería de 0,4 grados bajo cero este martes, 1 bajo cero el miércoles y 1,1 bajo cero el jueves, según el boletín elaborado a partir de la media de los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro, con datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Desde Salud Pública recuerdan que las bajas temperaturas pueden agravar enfermedades que afectan al corazón y a los pulmones, y favorecen resfriados, infecciones bronquiales y la gripe, entre otras patologías. Los grupos más vulnerables son las personas mayores, quienes padecen dolencias crónicas (cardiacas o respiratorias), los bebés y las personas sin hogar o en situación de privación económica.
Recomendaciones ante el episodio de frío
Entre las medidas preventivas, aconsejan mantener una fuente de calor en el domicilio, cerrar bien puertas y ventanas y dejar pasar el sol el máximo tiempo posible. También piden precaución con estufas de leña y gas para evitar incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono.
Además, recomiendan abrigarse de forma adecuada, mejor con varias capas de ropa, y asegurarse de disponer de alimentos y medicación suficiente en casa. También sugieren evitar permanecer quieto durante mucho tiempo, ya que la actividad física ayuda a combatir el frío y beneficia la salud.
Salud Pública añade que se debe evitar el consumo de alcohol, porque aunque al principio provoca sensación de calor, después puede favorecer la hipotermia. Por último, aconsejan consultar la previsión meteorológica antes de salir y extremar la precaución para evitar caídas cuando se producen heladas en la vía pública.
