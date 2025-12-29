Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio abono transporteRodajes en MadridHospitales MadridMadrid ExcelenteAlfonso GoizuetaMuseo del PradoVino calienteSan Silvestre Vallecana
instagramlinkedin

TRANSPORTE PÚBLICO

Cierre de la estación Sol y suspensión de trenes en las líneas C-3 y C-4 el 30 y 31 de diciembre: lo que necesitas saber

Desde las 17:40 horas, no se permitirá el acceso de entrada a la estación

Cientos de personas con el reloj de la Real Casa de Correos al fondo, antes de unas campanadas de Nochevieja en la Puerta de Sol de Madrid.

Cientos de personas con el reloj de la Real Casa de Correos al fondo, antes de unas campanadas de Nochevieja en la Puerta de Sol de Madrid. / Europa Press/ Eduardo Parra

Paula Correa

Ante el riesgo de aglomeraciones y por orden de la Policía, los días 30 y 31 de diciembre, a partir de las 18:00 horas y hasta la finalización del servicio, los trenes de las líneas C-3 y C-4 no efectuarán parada en la estación de Sol, que permanecerá cerrada. Desde las 17:40 horas, no se permitirá el acceso de entrada a la estación.

Esto se añade a las medidas de seguridad del Plan Navideño 2025-2026, vigente hasta el 8 de enero. El dispositivo se centra en el distrito Centro y principales áreas comerciales de la ciudad, durante uno de los períodos de mayor afluencia: el Metro de Madrid refuerza su servicio hasta el 6 de enero con un aumento de trenes de hasta el 60% en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10, especialmente en las horas punta.

La EMT también refuerza su servicio con 23 líneas de autobús, que operarán con mayor frecuencia hasta el 7 de enero, sobre todo entre las 15:00 y las 21:00 horas, en las que se espera mayor afluencia hacia el centro de la ciudad.

Además, varias estaciones de BiciMAD cercanas a Sol y Preciados permanecerán cerradas hasta el 6 de enero por la alta concentración de personas en esas áreas. El SAMUR-Protección Civil también refuerza su presencia con ambulancias y unidades móviles para atender posibles incidencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Comunidad de Madrid activa la primera herramienta digital de una Administración para analizar la excelencia empresarial
  2. Toledo tendrá una segunda estación de tren: ubicación, fechas y qué pasará con Santa Barbará
  3. Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos
  4. La AEMET aclara si nevará en Toledo este fin de semana, en la Navidad más fría en 15 años
  5. Madrid concentra casi un tercio de la ciencia española, aunque la colaboración con la empresa sigue en mínimos
  6. Su madre enfermó y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar con 22 años: 'La universidad no me daba de comer y este es nuestro sustento
  7. La Dulce Neus, la catalana condenada a 28 años de cárcel por inducción al parricidio de su marido
  8. Adiós a los petardos: esta es la ciudad madrileña que ha prohibido los fuegos artificiales en Navidad

La polémica presentadora que dará las preuvas de Fuenlabrada en medio de una bronca política

La polémica presentadora que dará las preuvas de Fuenlabrada en medio de una bronca política

No es Rosalía: Shakira despedirá el año con una actuación en la Nochevieja de TVE

No es Rosalía: Shakira despedirá el año con una actuación en la Nochevieja de TVE

Madrid cambia su frontera el 1 de enero: Rivas asume nuevos sectores de la Cañada Real

Madrid cambia su frontera el 1 de enero: Rivas asume nuevos sectores de la Cañada Real

Ola de frío en Madrid: riesgo alto hasta Año Nuevo y mínimas bajo cero en los próximos días

Ola de frío en Madrid: riesgo alto hasta Año Nuevo y mínimas bajo cero en los próximos días

Cierre de la estación Sol y suspensión de trenes en las líneas C-3 y C-4 el 30 y 31 de diciembre: lo que necesitas saber

Cierre de la estación Sol y suspensión de trenes en las líneas C-3 y C-4 el 30 y 31 de diciembre: lo que necesitas saber

Anthony Joshua, herido en un accidente de tráfico con dos muertos

Anthony Joshua, herido en un accidente de tráfico con dos muertos

Guerra, corrupción y elecciones: Netanyahu se reúne con Trump ante un 2026 crucial para el futuro de Israel

Guerra, corrupción y elecciones: Netanyahu se reúne con Trump ante un 2026 crucial para el futuro de Israel

El Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 confirma el liderazgo de la Fundación Jiménez Díaz como mejor hospital de España durante una década

El Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 confirma el liderazgo de la Fundación Jiménez Díaz como mejor hospital de España durante una década