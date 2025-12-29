Cierre de la estación Sol y suspensión de trenes en las líneas C-3 y C-4 el 30 y 31 de diciembre: lo que necesitas saber

Ante el riesgo de aglomeraciones y por orden de la Policía, los días 30 y 31 de diciembre, a partir de las 18:00 horas y hasta la finalización del servicio, los trenes de las líneas C-3 y C-4 no efectuarán parada en la estación de Sol, que permanecerá cerrada. Desde las 17:40 horas, no se permitirá el acceso de entrada a la estación.

Esto se añade a las medidas de seguridad del Plan Navideño 2025-2026, vigente hasta el 8 de enero. El dispositivo se centra en el distrito Centro y principales áreas comerciales de la ciudad, durante uno de los períodos de mayor afluencia: el Metro de Madrid refuerza su servicio hasta el 6 de enero con un aumento de trenes de hasta el 60% en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10, especialmente en las horas punta.

La EMT también refuerza su servicio con 23 líneas de autobús, que operarán con mayor frecuencia hasta el 7 de enero, sobre todo entre las 15:00 y las 21:00 horas, en las que se espera mayor afluencia hacia el centro de la ciudad.

Además, varias estaciones de BiciMAD cercanas a Sol y Preciados permanecerán cerradas hasta el 6 de enero por la alta concentración de personas en esas áreas. El SAMUR-Protección Civil también refuerza su presencia con ambulancias y unidades móviles para atender posibles incidencias.