Una escapada de cuento cerca de Madrid: el 'Versalles español' que puedes visitar gratis

España está repleta de palacios espectaculares de épocas muy distintas, como el Palacio de la Magdalena en Santander o el Palacio Real de Madrid. Aun así, hay uno que para muchos destaca por encima del resto: lo consideran el más bonito del país y, además, se puede visitar gratis. De hecho, no son pocos los que lo apodan el 'Versalles español', convencidos de que no tiene nada que envidiar al célebre monumento francés.

Se sitúa en una ciudad del sur de Madrid a orillas del río Tajo, y es Patrimonio de la Humanidad debido a su imponente belleza gracias al contraste entre la naturaleza y la obra humana. Su construcción comenzó en el siglo XVI, y durante años sirvió como la residencia vacacional de primavera de varios Reyes de España.

Un palacio de la Corona Española

Hablamos del Palacio Real de Aranjuez, el cual fue construido por orden de Felipe II. Al haber sido redecorado y ampliado en el siglo XVIII por los Borbones, el palacio está lleno de diferentes estilos. Mientras que los Salones Oficiales fueron decorados a su modo, su arquitectura posee el clasicismo propio de los Austrias.

Palacio Real de Aranjuez. / Jose Ignacio Soto

Si lo visitas, dentro de él encontrarás lugares que mientras pasees por ellos te permitirán sentirte parte de la realeza. Algunos ejemplos son El Tocador de la Reina, el Comedor de Gala, el Salón de Baile o el Gabinete de Porcelana. Camines por donde camines, el palacio va a dejarte con la boca abierta.

Un jardín mágico

Además de un interior impresionante, su exterior también mantiene el nivel. Entre sus jardines podemos encontrar el Jardín del Príncipe, el cual fue mandado construir por Carlos IV y es imprescindible de ver. Al llegar a él verás unas puertas de entrada neoclásicas que te adentrarán en un espacio verde de lo más mágico y, si caminas por su embarcadero o por la orilla del río Tajo, te sentirás en un cuento.

Dentro de él también se encuentran la Real Casa del Labrador o el Museo de Falúas Reales, dos lugares que sin duda debes conocer. Por un lado, la primera es una antigua casa rústica rediseñada como un palacete, mientras que la segunda, situada muy cerca del embarcadero, es un museo en el que encontrarás la colección de embarcaciones fluviales que utilizaban los Reyes de España.

Jardín del Príncipe, en Aranjuez. / FCA DE LA RUA

Una experiencia sin coste alguno

Si decides visitar esta joya de la historia española, debes saber que los miércoles y domingos lo podrás hacer de forma gratuita de 15:00 a 19:00, por lo que no hay excusa. Si te interesa la historia y quieres volver a casa completamente enamorado de una arquitectura totalmente única, el Palacio Real de Aranjuez debe aparecer en tu próximo viaje.