SUCESOS
Detenidos en Madrid tres implicados en una tentativa de homicidio ocurrida en Bélgica
La Policía Nacional arrestó en Madrid a tres individuos, presuntos autores de un intento de homicidio con arma de fuego en Bélgica, perpetrado el pasado 15 de diciembre
Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito madrileño de Salamanca a tres personas por su presunta implicación en una tentativa de homicidio ocurrida en la ciudad de Genk, en Bélgica, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.
Los hechos se remontan al 15 de diciembre, cuando los arrestados, según la investigación, dispararon con un arma de fuego contra la víctima con “la clara intención” de causarle la muerte. La persona atacada quedó en estado crítico a consecuencia de las lesiones.
Tras el ataque, los tres implicados huyeron en un vehículo propiedad de la madre de dos de ellos con la intención de dirigirse a Algeciras, desde donde, siempre según la investigación, pretendían embarcar con destino a Marruecos.
Las autoridades belgas alertaron a la Policía Nacional sobre su posible presencia en España, lo que activó las pesquisas para su localización. En el operativo se tuvo en cuenta su potencial peligrosidad, al considerarlos extremadamente violentos y con la posibilidad de que portaran armas.
Finalmente, los agentes los localizaron en el distrito de Salamanca y procedieron a su detención. Los arrestos se produjeron, según la Policía, apenas 72 horas después de los hechos.
- La Comunidad de Madrid activa la primera herramienta digital de una Administración para analizar la excelencia empresarial
- Toledo tendrá una segunda estación de tren: ubicación, fechas y qué pasará con Santa Barbará
- Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos
- La AEMET aclara si nevará en Toledo este fin de semana, en la Navidad más fría en 15 años
- La Dulce Neus, la catalana condenada a 28 años de cárcel por inducción al parricidio de su marido
- Adiós a los petardos: esta es la ciudad madrileña que ha prohibido los fuegos artificiales en Navidad
- El aterrador testimonio de un crimen en Madrid: 'La corté por la cintura, la puse en dos maletas y enterré en dos agujeros su cuerpo
- La exnutricionista del Real Madrid denuncia acoso laboral: 'Me dicen que estoy por un capricho del presidente, pero que ellos saben manejarle