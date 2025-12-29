Detenidos en Madrid tres implicados en una tentativa de homicidio ocurrida en Bélgica

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito madrileño de Salamanca a tres personas por su presunta implicación en una tentativa de homicidio ocurrida en la ciudad de Genk, en Bélgica, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Los hechos se remontan al 15 de diciembre, cuando los arrestados, según la investigación, dispararon con un arma de fuego contra la víctima con “la clara intención” de causarle la muerte. La persona atacada quedó en estado crítico a consecuencia de las lesiones.

Tras el ataque, los tres implicados huyeron en un vehículo propiedad de la madre de dos de ellos con la intención de dirigirse a Algeciras, desde donde, siempre según la investigación, pretendían embarcar con destino a Marruecos.

Las autoridades belgas alertaron a la Policía Nacional sobre su posible presencia en España, lo que activó las pesquisas para su localización. En el operativo se tuvo en cuenta su potencial peligrosidad, al considerarlos extremadamente violentos y con la posibilidad de que portaran armas.

Finalmente, los agentes los localizaron en el distrito de Salamanca y procedieron a su detención. Los arrestos se produjeron, según la Policía, apenas 72 horas después de los hechos.