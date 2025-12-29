Cortes de tráfico por la San Silvestre: restricciones en Madrid desde las 8:00 hasta la medianoche del 31 de diciembre

La San Silvestre Vallecana, uno de los eventos deportivos más esperados de la capital, causará importantes afecciones a la movilidad en Madrid el próximo 31 de diciembre, desde las primeras horas de la mañana hasta la medianoche. Con motivo de la tradicional carrera, que reunirá a más de 40.000 corredores, el Ayuntamiento de Madrid ha recomendado a los ciudadanos evitar el uso del vehículo privado y optar por el transporte público debido a los cortes de tráfico que se producirán en diversas zonas de la ciudad.

Cortes de tráfico y restricciones desde el 30 de diciembre

Los cortes de tráfico comenzarán el 30 de diciembre, debido al montaje de infraestructuras para el evento, y se prolongarán hasta la medianoche del 31 de diciembre. Los cortes totales y parciales afectarán a diversas calles cercanas a la salida y llegada de la carrera. En el entorno de la avenida de Concha Espina, donde se encuentra la salida, las restricciones comenzarán a las 15:00 horas del 30 de diciembre, afectando a calles como Rafael Salgado, Padre Damián y paseo de la Castellana. En la zona de Puente de Vallecas, las restricciones serán aún más significativas, con cortes completos de tráfico bajo el puente entre las 14:30 y las 22:00 horas del 31 de diciembre para permitir el montaje de las estructuras y la celebración del evento.

Recorrido de la San Silvestre Vallecana: dos modalidades y grandes afecciones

Este año, como en ediciones anteriores, la San Silvestre Vallecana constará de dos pruebas: la Popular y la Internacional. La prueba Popular tendrá lugar entre las 16:50 y las 19:50 horas, con un aforo de 40.000 participantes, mientras que la Internacional se celebrará entre las 19:55 y las 20:45 horas, con la participación de 2.000 corredores. Ambas pruebas partirán desde la avenida de Concha Espina, cerca del estadio Santiago Bernabéu, y finalizarán en el distrito de Puente de Vallecas.

A lo largo del recorrido, que sigue el eje norte-sur de Madrid, se afectarán importantes zonas de la ciudad, incluyendo barrios como Chamartín, Salamanca, Centro, Retiro, y Puente de Vallecas. El recorrido pasará por emblemáticas arterias como la calle de Serrano, el paseo del Prado, la plaza de Cibeles y la avenida de la Albufera.

Recomendaciones de transporte: uso del transporte público y alternativas

El Ayuntamiento de Madrid ha instado a los madrileños a planificar con antelación sus desplazamientos, recomendando evitar el uso del coche privado en las zonas afectadas. Para aquellos que necesiten desplazarse por largas distancias, se aconseja utilizar las autovías M-30 y M-40, que no se verán afectadas por las restricciones.

Además, se registrarán modificaciones en el transporte público, especialmente en las líneas de autobús de la EMT Madrid. Entre las 16:00 y las 21:00 horas del 31 de diciembre, un total de 56 líneas de autobús modificarán sus itinerarios debido al paso de la carrera. Las líneas afectadas incluirán algunas de las más transitadas, como las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 10, entre otras.

Prohibiciones de estacionamiento y cierres de estaciones de BiciMAD

Con motivo de la San Silvestre Vallecana, el Ayuntamiento de Madrid establecerá prohibiciones de estacionamiento en las zonas cercanas a la salida y meta de la carrera, así como a lo largo del recorrido. Las restricciones comenzarán desde el 30 de diciembre y se extenderán hasta el 2 de enero en algunas áreas del distrito de Puente de Vallecas.

En cuanto al sistema BiciMAD, varias estaciones de bicicletas eléctricas permanecerán cerradas durante la carrera, especialmente en áreas como Serrano, paseo de la Habana y plaza de la República Argentina, afectando a las estaciones 103, 105, 106A y 107, entre otras.

Afectaciones por el montaje y desmontaje de infraestructuras

El montaje de las infraestructuras necesarias para la San Silvestre Vallecana comenzará el 30 de diciembre, con la instalación de estructuras en la zona de salida y meta. Las afecciones se intensificarán durante el 31 de diciembre, y el desmontaje de las instalaciones comenzará tras la salida de la carrera Internacional, a partir de las 19:55 horas, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.