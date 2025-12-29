Madrid mantiene congeladas las tarifas del transporte: así quedan los precios para 2026

Año nuevo, mismos precios. Tras la prórroga aprobada por el Ministerio de Transportes, la Comunidad de Madrid ha decidido mantener las bonificaciones al transporte público de cara a 2026, por lo que las tarifas se mantendrán como hasta ahora.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha aprobado este lunes mantener dicha subvención a las tarifas, lo que beneficia a unos seis millones de usuarios del transporte madrileño. Así, los precios para desplazarse en Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Metro Ligero se mantienen en las mismas condiciones que los últimos seis meses.

Tras la reunión, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, la Comunidad ha informado en un comunicado que los menores de 14 años, así como los mayores de 65, podrán seguir viajando de manera gratuita en el transporte público.

Además, se mantiene el descuento del 50% del Abono Joven, para personas de entre 15 y 25 años, lo que hace que estos puedan continuar viajando por toda la región por apenas 10 euros al mes. El resto de abonos para personas entre 26 y 64 años, entre los que se encuentran los de 10 viajes y los de zonas, tienen un descuento del 40% del precio original.

Estas tarifas, financiadas por la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el resto de administraciones adheridas al Consorcio, se mantendrán vigentes, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2026.