TRADICIONES
Torrejón de Ardoz despedirá el año con las 'Guachicampanadas' en el Parque Mágicas Navidades
Se repartirán doce chucherías para los mayores y una bolsa de gusanitos para los más pequeños
EP
Madrid
Torrejón de Ardoz despedirá el año el 31 al mediodía con las 'Guachicampanadas' en el Parque Mágicas Navidades, con acceso gratuito, ha informado el Ayuntamiento del municipio torrejonense.
El último día del año llega a Torrejón de Ardoz con una fiesta que ya se ha convertido en una tradición y que cada año reúne a miles de familias, las 'Guachicampanadas'.
Habrá animación desde las 11:15 horas y se repartirán doce chucherías para los mayores y una bolsa de gusanitos para los más pequeños hasta agotar existencias.
El Ayuntamiento recomienda estacionar en el aparcamiento junto a la pasarela, en el polígono Las Monjas, accediendo desde la avenida del Sol, al celebrarse el mercadillo.
