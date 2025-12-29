La calle con soportales más larga de Europa está a media hora de Madrid: así es la Calle Mayor de Alcalá de Henares

A solo 30 minutos de la capital, Alcalá de Henares guarda una curiosidad que muchos madrileños aún no han marcado en su lista: su calle Mayor, considerada la calle soportalada a ambos lados más larga de Europa, un corredor histórico donde el comercio y la vida cotidiana siguen latiendo bajo arcos y columnas.

Al llegar, basta un vistazo para entender por qué esta vía es el gran imán del casco antiguo. Los soportales dibujan una sombra continua que invita a caminar despacio, mirar escaparates y levantar la vista hacia las fachadas. Lo que hoy es un paseo cómodo para el visitante fue, durante siglos, un escenario práctico: un lugar donde comprar y vender al abrigo del sol y la lluvia, donde la ciudad se organizaba como un mercado permanente. Alcalá, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, no se recorre: se hojea. Y la calle Mayor funciona como su índice principal, un hilo que conecta historia, cultura y tradición en un mismo trayecto.

Calle Mayor de Alcalá de Henares. / Cedida

Un origen medieval en el corazón del antiguo barrio judío

El trazado de la calle Mayor se remonta a la Edad Media, cuando la vía empezó a consolidarse como arteria del barrio judío. Con el paso de los siglos, ese eje urbano fue sumando su rasgo más reconocible: los soportales que hoy la definen. Algunos pilares han cambiado —la ciudad también envejece y se restaura—, pero la estructura esencial se mantiene, como una escenografía resistente que se niega a abandonar su papel.

Caminar por aquí es fácil de describir y difícil de olvidar: la sensación de estar dentro de una galería al aire libre, con ritmo repetido de columnas, luces y sombras, y el rumor constante de una calle que nunca ha sido solo calle. Porque la calle Mayor, más que una vía de paso, ha sido siempre una forma de vida.

Los soportales no son solo un capricho estético. Son una solución urbana que explica por qué el comercio ha sobrevivido aquí generación tras generación. Bajo sus arcos conviven tiendas centenarias, negocios familiares y propuestas nuevas que actualizan el pulso de la ciudad sin romper su guion. Esa mezcla —tradición y presente— es parte del encanto: Alcalá no se disfraza de museo; funciona como ciudad.

La calle soportalada más larga de Europa está a media hora de Madrid: así es la Calle Mayor de Alcalá de Henares. / Cedida

Además, el paseo tiene un punto de ritual madrileño: el de la escapada sin complicaciones. Llegas, desayunas o tomas un café a cubierto, caminas sin prisa, y la calle te va llevando como quien conoce el camino mejor que tú.

La postal más fotografiada y el camino hacia Cervantes

No es casual que sea una de las estampas más buscadas por las cámaras. La calle Mayor desemboca en lugares que actúan como imanes turísticos: la Plaza de Cervantes y la Casa Natal de Miguel de Cervantes, entre otros puntos imprescindibles del centro histórico. Es un paseo que va encadenando escenas: soportales, comercios, detalles arquitectónicos, y esa atmósfera universitaria que acompaña a Alcalá como una firma. Aquí también se entiende por qué la ciudad es un destino perfecto para quien vive en Madrid y cree que ya lo ha visto todo. Alcalá propone lo contrario: un viaje en el tiempo sin billete, con la ventaja de que se hace a pie y a la sombra.

Madrid tiene grandes iconos, pero las curiosidades que realmente sorprenden suelen estar en la periferia cercana, en ciudades que guardan tesoros sin necesidad de gritarlo. La calle Mayor de Alcalá es uno de esos casos: un corredor soportalado que mezcla historia medieval, vida comercial y valor patrimonial en apenas unos cientos de metros.

Para el visitante, la experiencia es sencilla y muy madrileña: llegar en media hora, pasear como si el tiempo fuera más lento, y volver a casa con la sensación de haber descubierto algo que estaba al lado y, sin embargo, parecía lejos.