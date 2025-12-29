El Ayuntamiento de Alcorcón desmiente haber difundido una "inocentada" sobre la DANA

El Ayuntamiento de Alcorcón ha desmentido haber publicado "ninguna inocentada" este domingo, con motivo del Día de los Santos Inocentes, desde las redes oficiales de la institución y ha negado, además, haber "trivializado" una tragedia "tan dramática" como la DANA, después de que el medio de comunicación independiente 'La gaceta de Alcorcón' difundiera un mensaje en el que atribuía al Consistorio una publicación en clave de humor.

Según el texto difundido por ese usuario, el Ayuntamiento habría compartido este 28 de diciembre una imagen editada en la que se simulaba una playa frente al edificio municipal, con flotadores, veleros y hasta un delfín. Siempre según esa publicación, el montaje describía escenas como "un unicornio pidiendo socorro" y "veleros por los pasillos".

El Consistorio, sin embargo, sostiene que ese contenido no ha sido publicado desde los canales oficiales del Ayuntamiento y rechaza que se haya hecho humor en relación con una tragedia como la DANA.

Contexto y polémica en redes

La publicación atribuía al supuesto montaje un tono humorístico ligado a la tradición del Día de los Santos Inocentes, pero lo calificaba de "desafortunado" por la coincidencia temporal con la tragedia reciente de la DANA en Valencia, donde las inundaciones causaron víctimas mortales. El Ayuntamiento responde ahora con una negativa tajante a haber difundido ese mensaje. Una publicación que, este lunes, ya no aparece publicada en su perfil.

Además, algunos usuarios han reaccionado a la polémica planteando dudas sobre el origen de la publicación y el propósito del mensaje difundido. "No llego a entender del todo si la gaceta intentó hacer una inocentada diciendo que vosotros lo hicisteis o simplemente están muy mal informados", ha comentado uno de los usuarios.